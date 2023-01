Cartas: Cita con un cardiólogo

Trato, desde hace 17 días, de obtener una cita con un cardiólogo del Hospital México, en el módulo 12, porque me envió urgentemente la médica de la Clínica Coopesaín.

Fui tres veces y arguyen que el sistema de citas no funciona. Es increíble que pasen estas cosas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Solicito que me informen si me darán la cita este año o debo sufrir un infarto para que me atienda el especialista.

Arturo Hernández Martínez, Jardines de Tibás

Doble injusticia Copiado!

El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) tiene la obligación legal de asistir a los jóvenes mayores de 18 años y menores de 25 años que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) coloca en familias de acogida si estos carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y educación.

Sin embargo, la eficiencia y diligencia del IMAS es mala. Su call center no funciona, no atienden a los muchachos si van presencialmente a consultar sobre su beneficio y los funcionarios no envían el Protocolo Interinstitucional PANI-IMAS. Parece que es secreto de Estado.

Marcela Castro Barrantes, Alajuela

Agradecimiento Copiado!

La atención del personal de la Clínica del Dolor es excelente. El cariño con que reciben a las personas en la entrada, el calor humano y el buen humor de los trabajadores hace que uno se sienta acompañado y apreciado como paciente. Muchas gracias.

Georgina Víquez Faith, San José

Inteligencia artificial Copiado!

El término inteligencia artificial es cada vez más común en nuestro medio, pero como algo distante y que la mayoría no entiende en toda su extensión. El artículo publicado en “Foro” de La Nación, intitulado “Matemática en la era de la inteligencia artificial”, explica claramente lo que es el proceso y lo que representa para las futuras generaciones, asignatura que en China y Europa fue incorporada en la educación.

Como dice el articulista, debe ser una materia desde preescolar hasta la universidad. En Costa Rica existe mucho talento y habilidades que deben explotarse con el fin de que las nuevas generaciones obtengan oportunidades para el desarrollo.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Tierras del Zurquí Copiado!

La interesante columna de Jorge Vargas Cullell (”Preguntas contrafactuales”, 19/1/2023), especula sobre las consecuencias si Braulio Carrillo hubiera tenido éxito en la construcción de la carretera por el Zurquí. Señala, dentro de otras posibles consecuencias, que se “habría volteado la montaña y tendríamos un peladero de potreros y tacotales”.

Quizá esa no sea la razón por la cual la selva del Zurquí se mantenía casi intacta cuando en 1978 se creó el parque nacional. Tampoco se construyó una carretera por esas épocas que conectara a San José con Parrita y Quepos, y, sin embargo, en los lugares por los que habría pasado, ya sea Puriscal o Acosta y Vuelta de Jorco, si se volteó la montaña y se cultivó. Podría alegarse que el Zurquí no se colonizó porque se trata de geografías muy empinadas. Pero áreas iguales o más empinadas, precisamente como Vuelta de Jorco y Acosta, sí fueron colonizadas.

Creo que la razón por la cual esa selva se conservaba virgen hace apenas 45 años, estando tan cerca de San José y contando con abundantes quebradas, es porque esas tierras deben ser muy estériles para el cultivo de los productos tradicionales costarricenses.

Ottón Solís Fallas, España

Cartas por WhatsApp Copiado!

