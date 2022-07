Cartas: Apoyo a proyecto del tren

El proyecto del tren anunciado es, a mi parecer, el correcto. Será más caro, y con nuestros escasos recursos habrá que construirlo en tramos, a menos que a algún concesionario le interese abarcar un poco más.

El tren elevado, además de rápido, disminuye accidentes peatonales y choques; el derecho de vía permitiría construir otra rápida abajo, preferiblemente para autobuses, que utilizarían las mismas paradas del tren. Si solo se hiciera el tramo San José-Paraíso, el siguiente debe construirse simultáneamente en planos y expropiaciones, para que no se torne un proyecto eterno.

Incluso, es posible expropiar un ancho de vía mayor, suficiente para un segundo anillo de circunvalación, con tren y buses incluidos, y ojalá una sección para áreas verdes, que haga más atractivo el proyecto.

Francisco Quirós Quiñones, Pavas

Homicidio en La Reforma Copiado!

El jueves, en La Reforma, mataron a mi primo Carlos Villalobos, joven de apenas 28 años, fruto de un sistema inseguro, en donde el Ministerio de Justicia y Paz hace la vista gorda al uso de armas blancas por parte de los privados de libertad.

¿Cómo es posible que se atente contra los derechos humanos de un privado de libertad? ¿Funcionan los detectores de metales y las cámaras? ¿Qué pasa con los programas educativos para que los privados se reintegren a la sociedad? A mi primo le faltaban tres meses para obtener su libertad, ahora su familia no podrá verlo por negligencia de las autoridades. Deben hacer algo para evitar situaciones tan dolorosas.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Garantías laborales Copiado!

El joven repartidor de comidas rápidas al que unas monedas en el pantalón le salvaron la vida pide a los compañeros que se cuiden, que piensen bien las cosas porque, lamentablemente, “las aplicaciones” les dan la espalda, no los apoyan. “Hay que valorar si realmente vale la pena correr riesgos en un trabajo como estos”, afirma.

Esta carta la escribo con el propósito de apoyar su denuncia y para que el Ministerio de Trabajo llame a cuentas a esas empresas para que cumplan las garantías laborales, entre estas, un merecido seguro.

Son muchas las personas que utilizamos los servicios a domicilio y debemos valorar los riesgos por los que ellos pueden haber pasado antes de que, con una gran sonrisa, nos hagan entrega de lo solicitado.

Amalia Montero Mejía, Curridabat

Afán y valentía Copiado!

Con serenidad y estoicismo admirables, Damaris Durán, una de las víctima de las inundaciones del fin de semana pasado en Parrita y Quepos, mostró su casa —anegada, con barro y suciedad, horas antes— como un ajito.

Ella y su hijo se esmeraron en el aseo del hogar y con una leve sonrisa, resignación y, a la vez, legítimo orgullo, mostraron su vivienda en la televisión el viernes. Gente noble y buena que aun en las peores circunstancias ofrece lecciones de afán, valentía y dignidad.

Roberto García Herrera, Zapote

Promociones por ‘e-mail’ Copiado!

A diario recibo del BAC mensajes por correo electrónico sobre promociones, actividades, etc., que no he solicitado. Cuando trato de eliminarlo en las preferencias, el link da error. Intenté por correo y teléfono, pero tampoco resolvieron.

Ricardo Brenes González, Pococí

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.