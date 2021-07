Cartas a la columna: Un mes sin respuesta del BAC

Cuatro semanas atrás tramité en el BAC la inscripción de tres plantillas para hacer transferencias internacionales, pero un proceso tan sencillo les ha resultado imposible. Les indiqué que uso token para los trámites porque no me encuentro en el país, pero aun así debo andar todo el tiempo detrás de ellos. Les mando correos, les escribo al chat del Banco por WhatsApp, y la única respuesta es que está en proceso.

Sixta María Ortiz, Estados Unidos

Alemania devastada

Ni los más negativos pronósticos anticipaban tal embate del cambio climático en Alemania y gran parte del resto de Europa. Producto de tormentas repentinas, los ríos arrasaron zonas productivas de 70 años y viviendas tradicionales centenarias. Nadie imaginó lo que este cambio era capaz ni lo que puede seguir causando.

Profundamente consternados, vemos en esto el principio del fin. El clima del planeta nos afecta a todos. Es un gran desafío hacer algo en nuestro lugar.

El gran desastre que acaba de devastar parte de Alemania es una realidad que lastima y nos deja pávidos. No hay otro camino que cambiar nuestros hábitos de vida o el clima nos cambiará la vida de forma brutal.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Vacunación rezagada

El viernes 16 de junio comenzó la vacunación de personas mayores de 40 años aun sin factores de riesgo en todo el país, excepto en Curridabat.

Saqué cita para el lunes 19 en el Ebáis de Curridabat y se me informó de mala manera de que solo a los de 57 años o más, que debo esperar que me llamen, pues no han terminado de inocular a esa población. ¿Llegaremos a vacunarnos en el 2021 los mayores de 40 años de este cantón?

Róger Acuna Valverde, Curridabat

Gracias, juez Porter

De pronto, como ciudadano de mi patria durante 71 años, creía que mi criterio escéptico de la justicia se mantendría por el resto de mis años. Me decía que tenemos dos conceptos de justicia: una para los pobres y otra para los más poderosos, en especial cuando son políticos. La justicia seguirá su curso, pero al igual que para Juan Vainas, la equidad debe ser valedera para todo otro ciudadano, y máxime cuando se investigan delitos contra los cinquitos pagados por millones por el camello pueblo.

Mal ejemplo daríamos si presuntos delincuentes se fugan o viven a manos llenas como si nada pasara. Pero el pueblo respira con esperanza. Peor sería tener que vivir con tribunales y jueces displicentes. Por supuesto, el mal administrativo es más profundo. Ojalá los sospechosos ayudaran a limpiar la infección al brindar sus testimonios. Gracias, juez Porter.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Mal servicio

Pago cien megas de Internet al mes, recibo veinte o menos. Para solicitar «ayuda» debo esperar hasta cuarenta minutos en el chat o teléfono. Hasta para retirar el servicio es difícil. Cabletica no conoce el concepto de atención al público. Envié un correo al departamento de servicio al cliente hace dos meses y todavía no recibo respuesta. Es lamentable que la realidad no se corresponda con la publicidad.

Eduardo Ajoy Zeledón, San José

Récord manchado

En el 2017 compré un vehículo por medio de un crédito concedido por Banca Kristal. Aboné mensualmente hasta que sufrí un accidente el 4 de mayo del 2018.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) declaró el auto como pérdida total 20 días después, pero el Banco de Costa Rica siguió cobrando sin justa razón. Yo pagué hasta diciembre del 2018, cuando la cuenta quedó en cero; sin embargo, tengo una mancha ante la Sugef. El Banco debe hacer el trámite para limpiar mi récord crediticio.

Andrea Vásquez Bustos, San José

Prueba de manejo

Agradeceré a las autoridades de Tránsito y Salud incluir las pruebas prácticas de manejo en las actividades exentas de la restricción vehicular sanitaria. Las pruebas son programadas con varios meses de anticipación, y es imposible escoger un día que se ajuste a la placa del vehículo en el cual se hará la prueba, porque las reglas varían una o dos veces al mes. No poder presentarse a la evaluación por un asunto de placa, obligaría a perder la cita o reprogramarla, siempre con la misma incertidumbre.

Alonso Cambronero Campos, San José