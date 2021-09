Cartas a la columna: Sin señal de cable

Hace varios días reporté a la empresa Claro una falla en la señal de cable. Tengo contrato de Internet, teléfono y televisión. Me indicaron que la cita quedaba para el miércoles 1.° de setiembre a las 9 a. m. Manifesté que llegaran a la hora porque trabajo y por otros asuntos personales, pero no cumplieron.

Una hora después llamé al «call center», y prometieron devolverme la llamada. Pasó otra hora, y nada. Solicité un número telefónico para saber si vendrían a mi casa y no quisieron dármelo.

Cerca del mediodía llamé por última vez, y aunque me informaron de que un supervisor iba a ponerse en contacto conmigo, no fue así. A las 8 de la noche telefonearon para simplemente acordar otra cita. ¿Quién me pagará el día de trabajo y el traslado?

Dagoberto Montero Mata, Cartago

Portada del domingo

El sábado, cuando Sherman Guity cruzó la meta en la prueba de 200 metros, en los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, ganó una medalla de oro, rompió un récord olímpico, impuso otro e hizo historia para nuestro país.

Sherman, epítome de resiliencia y superación, merece toda la admiración de nuestros ciudadanos y medios de comunicación. Sin embargo, al recibir «La Nación» el domingo, me sorprendió que la portada fuera una ilustración referente al artículo principal de la «Revista Dominical», y, como accesorio, el acontecimiento histórico de Sherman Guity. Tan secundario que la fotografía ni siquiera lo muestra de cuerpo completo. Un logro como el de este atleta debe ser reconocido con la magnificencia que merece.

Mariana Jiménez Quesada, San José

Pensiones del IVM

Estoy de acuerdo con Francisco Quirós Quiñones (6/7/2021). Desde hace tres años, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no aumenta las pensiones del IVM, pero sí se ha deteriorado nuestro poder adquisitivo. Los productos y servicios, en general, han subido de precio (alquileres, abarrotes, vestimenta, medicinas, combustibles, etc.).

Sugiero a los jubilados manifestar su descontento a la Gerencia de Pensiones y a la Junta Directiva de la CCSS, pero principalmente a la Defensoría de los Habitantes y al Conapam, que deben garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores. Ninguna de esas instituciones se ha preocupado por ayudarnos.

José F. Barquero Argüello, Moravia

Cambio educativo

Es necesario un cambio radical, posible, con pandemia o sin ella, pero requiere que el Congreso legisle en lo que atañe a la distribución de tareas. No todo es posible ni deseable que lo dirijan en las oficinas centrales del MEP. Tan enorme tarea debe ser descentralizada mediante una nueva ley y nuevos reglamentos, responsabilidades que queden bien establecidas para convertir la selva actual del MEP en unidades manejables, evaluables y sometidas a sabia y oportuna inspección. Además, es necesaria una reorganización del adormecido Consejo Superior de Educación.

No hay problema educativo que no se resuelva si hay voluntad de desarrollo, porque lo que impera ahora es voluntad de subdesarrollo. Yo fui ministro de Educación y sé lo que digo. No tengo los arrestos de los 30 y algo de años que tuve entonces, en 1966. De modo que ahora «son propias de jóvenes todas las tareas grandes y difíciles», como lo expresó Platón.

Guillermo Malavassi Vargas, Curridabat

Repuesto para Mazda

Compré recientemente un vehículo Mazda, importado por Quality Motors. Aunque es un modelo reciente, no tienen repuestos tan simples como unas tijeretas. Las traen a pedido y cuestan ¢700.000 las dos delanteras.

Ricardo Garita Murillo, San José

Entrenamiento empresarial

Viví la peor experiencia de servicio al cliente al querer cancelar el servicio que me brinda Sky. Durante unos 30 minutos dije que llamaba para cancelar la suscripción, pero el agente, con sus preguntas acerca del motivo por el cual deseada dejar el servicio, no quería entender. Es obvio que pretendía que colgara y mantuviera la suscripción. Es increíble cómo los entrenan.

Mónica Chaves Zamora, Escazú

Más que leer

Renata Villers, en su artículo de opinión publicado el 4 de setiembre, analiza el asunto de la lectura y el «apagón educativo». Como cita la compresión lectora, creo necesario aportar, de mi propia siembra y cosecha, que no basta con enseñar a leer. Se debe enseñar el origen de las palabras, asunto muchísimo más inteligente y provechoso.

Si no conocemos cómo están formadas las palabras, es como viajar en un tren horas y horas viendo solo una parte del panorama. Con el conocimiento que he citado, se comprende mejor la ortografía y contenido más que como la enseñan de modo aburrido y flojo desde primaria.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados