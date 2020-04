La lucha para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) nos dé una solución es de muchos años. Varios vecinos hemos llevado cartas. En una emergencia, es casi imposible conseguir ayuda inmediata. Nos sentimos desesperados y dejados de lado. Mi hija tuvo que quedarse en la capital porque aquí, donde vivimos, no hay señal. El maestro de mis hijos necesita enviarles trabajos, pero no es posible. Cuando anunciaron la fibra óptica, creí que iba a ser la solución, pero no está disponible para nuestro pueblo, con excepción de las zonas turísticas. El año pasado me recomendaron escribir a la Sutel, y me aseguraron que al ICE le adjudicaron un proyecto para dar acceso a servicios fijos de voz e Internet a la comunidad, y que si rehúsa brindarlos debemos enviar una foto del documento de la denegación a un correo para proceder.