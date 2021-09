Cartas a la columna: Retiro del ROP y el FCL

Días atrás hice el trámite para el retiro del ROP y el FCL, y me encuentro con que el dinero de mi pensión complementaria fue transferido a la Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPCCSS) sin mi consentimiento. Llamé y durante unos 20 minutos me pasaron de un departamento a otro sin la menor consideración. Exijo una explicación.

Francisco Sánchez Ramírez, Tibás

El marchamo

Es incomprensible, como bien dice el ministro de Hacienda, la propuesta de reducir el monto del marchamo. En este tipo de propuestas, se ve claramente el populismo político e irresponsable, que pretende beneficiar a un sector con capacidad de pago.

Si bien es cierto que el impuesto es el más alto entre muchos países, es proporcional al valor del vehículo. Nunca debió aprobarse, pero ahora existe y, lo peor, está comprometido. El faltante terminaremos pagándolo todos de alguna manera y sus efectos más nocivos se sentirán en la economía del país. Existen soluciones más razonables, como congelar los aumentos futuros y que con el tiempo se ajuste por sí solo.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia, Guanacaste

Jasec y la carretera

En estos últimos días han corrido rumores del atraso en la construcción de la radial entre el Alto de Ochomogo y la Lima, y la gran mayoría de las personas culpan a la compañía a cargo de la obra sin notar que, pese a las reiteradas llamadas, la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) no ha removido los postes y esto no permite avanzar.

La Jasec y su responsable directo, la Municipalidad, no han tomado en serio la gran necesidad que es esta vía nacional para quienes trabajamos y pasamos por ella a diario, y sufrimos los atrasos habituales.

Existe desidia de los responsables de coadyuvar al progreso de la ciudad y el paso expedito a las zonas francas, el sur del país y las urbanizaciones.

No salgan con la cantaleta de que no han hecho la solicitud o no han obtenido permisos o no han recibido los pagos u otras mil y una excusas, que ya son típicas en nuestros burócratas.

Como ciudadano, y en nombre, creo no equivocarme, de una mayoría cada vez más creciente, solicito, por esta vez, que dejen los engorrosos trámites y piensen en el bienestar de toda la comunidad.

Alejandro Zawadzki Wojtasiak, Cartago

Lenta atención

Soy cliente del Banco Popular y visito muy poco sus oficinas en Santo Domingo de Heredia, pero cuando he ido noto poco interés en los clientes. La atención es lenta, atienden a una persona y luego se van a hacer otras cosas. ¿Por qué no encargan a un empleado de oficina esos otros trabajos para que el servicio sea más expedito?

Martín Marín Hernández, Heredia

Escudo nacional

Muy acertado y oportuno el comentario del exministro Francisco Antonio Pacheco sobre la desaparición del escudo nacional en la papelería y documentos oficiales, y en su lugar se coloquen unas figuritas o dibujos como hojas de lechuga y pajaritos con el pretexto de ser alusivos a la celebración del segundo centenario de nuestra independencia.

Esta moda a cargo de diseñadores, dibujantes o publicistas profesionales no es nueva. Es notorio que los emblemas gubernamentales o institucionales con un claro mensaje y distinción oficiales han sido reemplazados por dibujos y colorines, como en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), donde siempre tuvimos como emblema o logotipo una balanza que expresaba el equilibrio entre usuarios y empresarios, que obligadamente debería guiar nuestras actuaciones. Pero fue cambiado por otras hojas de lechuga y colores pastel que nada significan.

Otra ocurrencia fue trasladar la celebración del 15 de setiembre para el 13, supuestamente, para promover el turismo.

Parece que somos pocos los que todavía creemos y respetamos las fechas y los símbolos patrios.

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas