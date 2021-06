No me sorprende la mediocridad de ciertos legisladores; pareciera que la pandemia despertó la estulticia en algunos de ellos y otros se ufanan de sus risibles ocurrencias. No solo le hicieron un desplante al ministro de Salud, sino que cuando este se presentó nuevamente varios actuaron con irrespeto y prepotencia. Es necesario replantear el sistema de elección para escoger atinadamente a los representantes del pueblo.