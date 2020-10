He enviado infinidad de mensajes por correo electrónico, hablado con gerentes, jefes de servicio al cliente y personal de cobros, y sigo sin obtener una resolución. Lo que nunca me había sucedido lo estoy viviendo este mes: no pagué setiembre y estoy seguro de que van a llamarme para cobrar, mientras tanto yo sigo esperando una respuesta a mi bien documentada solicitud.