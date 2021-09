Cartas a la columna: Pregunta para el MOPT

Pregunto al ministro de Obras Públicas y Transportes o al Conavi qué pasó con el recarpeteo de la ruta 230, la que comunica Cartago con Turrialba por Pacayas. Empezaron en Turrialba, pero dejaron botado el trabajo en Santa Teresa.

La carretera es necesaria como ruta alterna cuando se producen cierres en la vía que va de Turrialba hacia Cartago por Paraíso, pero especialmente para que nuestros agricultores, golpeados por la pandemia y el clima, saquen sus productos.

Ese es el premio que nos da el gobierno, además de que nuestros vehículos se dañan. Es una vergüenza nacional el pésimo estado en que se encuentra el paso. Deben tomar en cuenta que es una zona turística, vía hacia el volcán Turrialba y el parque de Guayabo. Espero que los funcionarios se acuerden cuando disfruten una ensalada o un delicioso picadillo de papa.

Arturo Brenes Gamboa, Turrialba

Agradecimiento

Agradezco a la empresa Baldi Hot Springs su pronta respuesta a mi solicitud de reembolso que debió efectuar a causa de un error personal. Destaco la integridad, honestidad, celeridad y garbo del personal contable que atendió mi caso.

Kin Choi Fung Sum, San José

Compra de pantalla

El 4 de agosto compré una pantalla marca TCL mediante el sistema todo incluido de Aeropost, pero ya cumplo un mes de esperar la confirmación de la compra y el aviso de cuándo recibiré el producto.

He llamando durante dos semanas consecutivas y solamente recibo excusas. Un agente me dijo que al parecer perdieron la factura y no han podido sacar el televisor de la aduana. Otro, que se equivocaron en la compra y trajeron un par de calcetas en vez de la pantalla. Al supervisor de servicio al cliente le he escrito unas cinco veces y no ha respondido.

Róger Acuña Valverde, San José

Indiferencia médica

Con pesar hemos recurrido a los servicios de emergencias de la clínica Jiménez Núñez y del Ebáis ubicado en Calle Blancos. Una se pregunta que formación médica y humana han recibido los médicos en las últimas dos décadas. No examinan al paciente, ni siquiera vuelven a verlo, y unos y otros envían al paciente y familiares de un lado a otro sin consideración. Es una falta de respeto, y yo, con respeto, pido una revisión de las funciones y deberes de cada institución, que los médicos tengan alguito de vocación y, por lo menos, piensen que están atendiendo a sus mamás. Qué tristeza, una señora de 90 años esperando que alguien le pregunte qué tiene, qué siente, o que le digan «vea vamos a hacerle tal o cual cosa».

Ellos no saben qué hacer y la familia se va para la casa con la señora de 90 años a prepararle remedios caseros. Es triste, pero cierto, y ellos siguen igual o cada día peor. Cuando sus familiares son los enfermos, estoy segura de que actúan diferente.

Anabelle Araya García, San José

Pide comprensión

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) me acosa. Soy pensionado de la Caja y sé que cada mes debo pagar la luz, porque si no me la cortan. La Caja deposita la pensión el último día del mes. Yo no tengo la culpa, y con ese dinero pago el recibo a la ESPH.

Pero estoy supercansado porque el 25 de cada mes empiezan a mandar mensajes para recordarme que está al cobro el recibo de luz, que pague a tiempo, que evite un corte de luz, esto y lo otro. El mes pasado, en San Isidro de Heredia, dejaron sin servicio a mi madre porque no recibió la pensión a tiempo. Ella pertenece a otro régimen. Es una injusticia.

Martín Marín Hernández, Heredia

Precios del CNP

El abastecimiento de alimentos a las instituciones públicas constituye un mercado cautivo gigantesco, de ¢80.000 millones aproximadamente. Las juntas de educación, los CEN-Cinái, las cárceles y demás entidades están obligadas por ley a comprar solo al Consejo, sin importar los precios.

A pesar de esta posición monopólica, el CNP no ha logrado ofrecer precios competitivos y se han levantado voces de todo nivel denunciando sobreprecios exagerados, en especial en los huevos y frijoles. El CNP hace oídos sordos a investigaciones recientes de la UNA, pero la Asamblea Legislativa parece haber tomado cartas en el asunto y llamará a la ministra de Educación y a los directivos del CNP para analizar el problema.

Las reiteradas bajas calificaciones del CNP dieron lugar hace un año a un proyecto de ley para autorizar el proceso de liquidación y cierre de la institución, el cual fue enviado a consulta a la Defensoría de los Habitantes, donde no logró obtener un criterio favorable. Ahora la Asamblea tiene la responsabilidad de evaluar si los altos costos administrativos y privilegios en la institución son la causa del injusto costo de los huevos y frijoles.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser