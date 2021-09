Cartas a la columna: Más x Menos cobró doble

El 9 de setiembre pagué con mi tarjeta de Promerica en el Más x Menos de Sabanilla. El cajero me entregó la factura y el «voucher» respectivos. Cuando llegué a mi casa, me notificaron por correo electrónico un cobro duplicado (comprobantes 068007 y 265008).

Reclamé al Banco y me explicaron que es el comercio el que debe indicar la eliminación del cargo adicional. Fui el 10 de setiembre al supermercado y argumentan que por política no remiten cartas a ningún banco. En otras palabras, no se hacen responsables de haberme cobrado dos veces lo que compré.

José Luis Meneses Guevara, Montes de Oca

15 de setiembre

No tengo reparo en desear a todo el sector turístico la mejor de las suertes. Lo que no me gustó es que un 15 de setiembre tan significativo como este se haya convertido en un día más.

Son 200 años lo que se festeja. Son 200 años de independencia que se celebran. Un gran acontecimiento que merecía su día exclusivo para que todos los sectores del país se compenetraran con ello para asimilar, aún más, su proyección hacia el futuro.

La totalidad del pueblo debería tener en ese mismo día un momento de reflexión más solemne y dedicado para entender de donde venimos y hacia donde vamos.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Trato en hospital

Con motivo de la intervención quirúrgica de un pariente cercano, utilizamos los servicios del Hospital Metropolitano en Lindora, y la experiencia no fue la que esperábamos.

La paciente necesitaba un antibiótico intravenoso dos horas antes de la operación y, a pesar de las reiteradas peticiones para que la atendieran, en vista de la situación, el personal nos ignoró.

La internaron minutos antes de llevarla al quirófano, pues extraviaron los documentos con los datos personales aportados tres días antes.

Un antibiótico de urgencia le ocasionó taquicardia, sensación de calor y adormecimiento en general. Es incomprensible esperar dos horas y media una intervención quirúrgica.

Cecilia Esquivel Jiménez, Ciudad Cariari

Faltan productos

Desde hace varias semanas comprar en Auto Mercado no se corresponde con el eslogan «Auto Mercado es mi lugar», porque hay que ir a otros comercios para adquirir productos básicos como café, leche o esponjas de cocina, entre muchos otros.

Las explicaciones que me dan por los constantes faltantes de artículos son escasas y ambiguas, y las disculpas, ausentes.

Eugenia Soto Suárez, San José

Crítica a clínica

Este sábado tuve una mala experiencia al contratar los servicios médicos de la Universidad de Iberoamérica (Unibe). El guarda fue irrespetuoso y malcriado sin ningún motivo y tuve que avisarles que no me habían cobrado. Ojalá esta crítica sirva para mejorar.

Evelyn Sánchez Hernández, Heredia

Acoso sexual

El acoso sexual es un comportamiento que ni los electores ni su candidata a diputada por San José deben disimular. Rodrigo Chaves abandonó el Banco Mundial y se libró de la multa que le habrían cobrado de haber seguido en ese organismo internacional. Como él mismo declaró a un medio digital: «La multa se aplica únicamente si hubiera seguido trabajando para el Banco Mundial».

Freddy Pacheco León, Heredia

Autoritarismos

Las democracias en América Latina están en peligro debido al avance de dictadores izquierdistas que paulatinamente han hecho de las constituyentes una herramienta para perpetuarse en el poder y obtener el poder económico y militar para someter a los ciudadanos.

Lo preocupante es que el fenómeno se combate por medio del diálogo y sanciones que a esos regímenes poco les importan.

Sin hacer apología de la violencia, creo que no es justo tener a millones de pobladores bajo la represión de regímenes dictatoriales y cuya única salida es migrar y dejar atrás sus pertenencias para ir en busca de libertad y mejores condiciones de vida. Es hora de darles medios para defenderse en igualdad de condiciones.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia, Guanacaste