La salud de los vecinos de Colonia Kennedy está descuidada. Somos usuarios del Ebáis administrado por la Clínica Bíblica y yo, como muchos otros, soy pensionado y tomo lovastatina para disminuir la cantidad de colesterol. Dos meses me han dicho que está agotada y no dan fecha de entrega, tampoco me recetan un sustituto.