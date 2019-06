El ICE me cobró unos mensajes de contenido, lo cual hizo que mi facturación se elevara. Cuando reclamé, me pidieron enviar dos mensajes de texto para eliminarlos y ambos mensajes también fueron cobrados. ¿Quién me va a devolver ese dinero cobrado de más? No hay dónde reclamarlo porque, al parecer, ningún ente lo regula en Costa Rica.