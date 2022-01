Cartas a la columna: Letrina para perros

La plaza de Jardines de Tibás se ha convertido en una letrina para perros. Pido a las autoridades que intervengan. Esto genera un problema de salud pública, dado que los dueños de los animales no se hacen cargo de los desechos.

Día y noche hay perros sueltos, algunos agresivos, que ponen en peligro a los transeúntes. También, destrozan la gramilla destinada al deporte de los humanos. Los animales hacen huecos, y esto puede ocasionar lesiones serias. Hay que recuperar este espacio para los niños y jóvenes.

Luis Castro Escobar, Tibás

Estudios generales

Bien harían las universidades estatales en analizar la posibilidad de volver a los estudios generales que, en el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), exigía a los nuevos alumnos ortografía, capacidad de análisis, etc.

Yo venía de una universidad del extranjero y aunque me reconocieron materias fue obligatorio que los cursara, lo cual consideré oportuno. Ahora podrían dictarse en campos en los cuales se han detectado mayores falencias.

En ocasiones, veo faltas de ortografía, mala redacción, desconocimiento histórico, por citar unos cuantos problemas, en profesionales que ya ejercen. La UCR ha estado haciendo algo al respecto.

Alberto Soley Monge, Tures de Santo Domingo

Intervenir el ICE

Cuánto me alegra que Eduardo Kopper Orlich haya encontrado solución a los atropellos, injusticias y abuso de poder del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El ICE no da cuentas de su situación económica, no devuelve el espectro radioeléctrico, promueve la creación de hidroeléctricas y luego las manda a la quiebra porque no les compra y les prohíbe la venta de energía.

Ahora, como se ha metido en tantos negocios, ha perdido muchos millones de dólares en proyectos fracasados y debe pagar la inmensa deuda adquirida, pretende aumentar un 20% las tarifas, y, así, tan simple, soluciona su inoperancia. Creo que ha llegado la hora de que lo intervengan y reúnan toda la información que declara secreta.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Eutanasia en Colombia

Colombia abrió recientemente la puerta al suicidio asistido, conocido como eutanasia. La legislación colombiana dice textualmente: “Pacientes que desean terminar su vida porque se encuentran en condiciones extremas, que les producen un sufrimiento intenso y que se oponen a su concepto de vida digna” son potenciales candidatos a morir.

Marta y Víctor decidieron terminar con su vida, se rindieron, amparados en una legislación que da derecho al ser humano a morir cuando lo desee. Mientras en el mundo entero un ejército de médicos y científicos luchan incansablemente por combatir una pandemia y salvar vidas, en Colombia, dan luz verde a la eliminación del don más preciado que tenemos: la vida.

Pedro Rafael Gutiérrez Doña, San Isidro de Heredia

No fue debate

El formato y la cantidad de candidatos no ayudó al debate entre los candidatos a la presidencia. Todo fue muy plano, como una imagen congelada. Es como una llamada telefónica. Conteste y punto. Fue como hacer un examen de escuela, con pregunta y tiempo.

Pudieron haber colocado una mesa distanciada, con un vidrio protector. Fue lo más aburrido y nada didáctico para los pocos que lo vimos o entramos y salimos como los toros a la manga del aburrimiento. Con tantas tecnologías nuevas en los medios de comunicación, creo pudo haberse hecho algo mejor y de agrado para los 3,5 millones de votantes.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviarnos copia de la cédula por ambos lados e indicar el distrito o cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.