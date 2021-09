Cartas a la columna: Incumplimiento de contrato

Compré una computadora en la tienda iCon ubicada en Multiplaza Escazú. Se me indicó que si utilizaba la tarjeta de crédito de Davivienda me obsequiaban la primera mensualidad del plan de pagos, pero me la están cobrando porque alegan que, en mi caso, la promoción no se aplica, porque utilicé la tarjeta hace tres años en esa tienda. ¿Por qué no me lo dijeron antes de efectuar la compra? Ambas empresas incumplen el contrato.

Ronald Villalobos Monge, Tibás

Maleza en pista

Con mucha pena y tristeza, la autopista Florencio del Castillo, camino que recorrerá la antorcha de la independencia o del bicentenario, se transformó en una selva.

El peligro está latente en las inmediaciones de la delegación del Tránsito de Cartago, en Taras, porque a nadie se le ocurre chapiar la maleza que tapa la visión de quienes transitan por la carretera Interamericana sur a gran velocidad.

Recordemos cuántos accidentes han ocurrido en este sitio y cuánto dolor sufren los familiares. Pero la selva no solo está ahí, abarca el puente nuevo Pancha Carrasco, que un político autoritario denonimó sin consultar, aunque es un logro comunitario.

Da mucha lástima ver hasta donde llega la negligencia en el mantenimiento de una obra que costó ¢2.552 millones, por la que se luchó durante 40 años y que inescrupulosos convirtieron en botadero de basura.

Es de lo poco bueno en infraestructura vial que poseemos en Cartago. Muchos distritos de la provincia tienen un surtido de huecos enormes, por ejemplo, Taras, barrio Loyola y aun el cantón central, cuando llueve fuerte, se nos transforma en la ciudad de Venecia, ciudad en el agua.

Cartago, salgamos del letargo, levantemos con orgullo nuestra provincia. Cartago no debe ser la cenicienta de Costa Rica.

Hernán Granados Quesada, Cartago

Etiquetado de alimentos

Apoyo el comentario de Gabriela Zamora Sauma («Cartas», 8/9/2021) sobre la conveniencia de añadir una etiqueta de advertencia a ciertos alimentos altos en calorías, azúcar, sodio y grasas totales y saturadas. En la edición del 2 de febrero comenté el proyecto de ley para el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, enviado por la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea a consulta a 21 instancias para redactar el texto final.

En un país donde el 14,8 % de los mayores de 20 años padecen diabetes y un 64,5 % de los adultos y un 34 % de los niños sufren sobrepeso y obesidad, la iniciativa adquiere relevancia y carácter de urgencia, pues son factores de riesgo que aumentan las posibilidades de morir por covid-19.

De aprobarse la ley, la ciudadanía tendría una ayuda visual rápida que le permitiría decidir si compra los productos que tengan la advertencia; así, previenen alguna de las enfermedades antedichas, o, si las padecen, evitan consecuencias futuras.

La ley sería también un llamado de atención a la industria alimentaria a fin de que reformule algunos productos y lance al mercado opciones que no afecten la salud del consumidor.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Curadora de Aldesa

La curadora de Aldesa, abogada ambientalista, se descalificó al reconocer que carece de la formación necesaria para entender un expediente tan complejo y extenso.

Si el prestigio le importa más que los honorarios, debería desistir de resucitar a Monte del Barco, proyecto estrella de Aldesa, que ha perdido el 70 % de las tierras y tiene un endeudamiento del 79 %. Recomiendo hacerle una autopsia al paciente para saber de qué murió.

Betty Kramarz, San José

Respuesta de Jasec

Con respecto a la carta de Alejandro Zawadzki W. (9/9/2021), en el primer semestre del 2020, la Jasec recibió del MOPT comunicación formal sobre el arranque del proyecto de los pasos a desnivel en La Lima y Taras. En forma paralela, nuestra institución indicó que los diseños no cumplían los lineamientos constructivos eléctricos. El proyecto no contaba con un diseño eléctrico completo y actualizado que atendiera las necesidades futuras. Esa fue nuestra principal preocupación.

Tras múltiples reuniones con los involucrados, la Jasec retiró postes de alumbrado público en La Lima, y dichas conversaciones han servido también para que el MOPT coordine con la empresa constructora y se está abriendo un expediente de la Jasec.

Entre varios acuerdos, uno relevante tiene que ver con la firma de un convenio entre las partes para que la Jasec preste al proyecto varios postes. La Jasec ha atendido en forma rápida y eficiente lo concerniente a la obra con el fin de colaborar.

Dagoberto Quirós Navarro, periodista de la Jasec