Cartas a la columna: Incapacidad para resolver

A mi sobrino Allan Quirós Gamboa le indicaron que tenía impedimento de salida por orden judicial, debido a una supuesta pensión alimentaria. Aunque indicó que no paga pensión, el funcionario del aeropuerto rehusó revisar el sistema, pero gracias a la insistencia de Allan fue posible comprobar que el número de cédula coincidía con el de él, mas no su nombre.

Es increíble la frustración e impotencia que se siente al toparse o encontrarse con funcionarios incompetentes y sin empatía. Estoy convencido de que una de las causas que más contribuyen al subdesarrollo es la incapacidad de las personas para resolver los problemas. La falta de resolución no permite que el país avance y ocasiona perjuicios económicos y daño moral invaluables.

La aerolínea le cobró por el cambio en el boleto, pero como no podía salir al día siguiente, sino dos días después, la prueba de covid-19 perdió validez.

Daniel Gamboa Pereira, San José

Envíe sus cartas a la columna por correo electrónico a cartas@nacion.com o por WhatsApp, al número 61350204. Debe adjuntar copia de la cédula por ambos lados.



Desequilibrio

El artículo 11 de la Constitución Política establece diferentes deberes y obligaciones para los funcionarios de todo rango, por ejemplo, cumplir la Constitución y las leyes. De allí que tengan un trato diferente con respecto a los particulares y delitos especiales y penas muy severas para aquellos que en el ejercicio de sus funciones cometen alguno de estos.

En el caso Cochinilla, causa extrañeza que el enfoque se haya centrado en los particulares sospechosos. La balanza se ha inclinado dejando de lado dicho precepto constitucional.

Flor Bonilla Barboza, San José

Diputados separados

Diputados, déjennos un buen sabor de boca al terminar su gestión, acaben con la irresponsabilidad y charlatanería. Es inadmisible separarse del partido que hizo posible que sean diputados y después declararse independientes.

No es posible que sigan ganando ¢4 millones más pago de teléfono, gasolina, viajes y otros beneficios que gozan los poderes de la República luego de la separación, que bien podría ser vista por el Tribunal Supremo de Elecciones. Espero que legislen al respecto, aún les queda tiempo. Se lo vamos a agradecer mucho.

Eithel Vega Sibaja, Puntarenas

Menos pensión

Todo parece indicar que el déficit del IVM lo hemos estado financiando los pensionados. Desde hace dos años o más no recibimos aumento por inflación, lo cual reduce cada día nuestro poder adquisitivo. Si agregamos los efectos del proyecto de renta global, cuya base imponible bajaría de ¢840.000 a ¢683.000, tendremos otra reducción cuantiosa.

Según ese proyecto, si el jubilado cuenta con un pequeño ahorro y cualquier otro pequeño ingreso, tendría que declarar impuestos anualmente por una diferencia insignificante y afrontar los costos de contaduría, ya que algunos no poseemos las habilidades tecnológicas de la gente más joven.

La CCSS no se acuerda de nosotros, se financia al no aumentarnos, abusa de nuestra edad y la falta de poder de reunión porque no estamos agremiados. La gente que reclama se cuenta con los dedos de una mano. Tampoco Conapam ni la defensora de los habitantes interceden por nosotros.

Francisco Quirós Quiñones, Pavas

Actuar de la Aresep

Comparto el artículo de Dennis Meléndez. Es inaceptable tal proceder oficial contra la economía básica de los ciudadanos. Resulta claro que los altos ejecutivos de la Aresep están protegiendo a un grupo privilegiado de transportistas que lucran con concesiones otorgadas por el Estado y que pagamos los usuarios. Si la Aresep autoriza una rebaja atendiendo los procedimientos, no puede ser que de inmediato se detenga la ejecución. Eso no es, ni más ni menos, que una farsa más del desgobierno que todavía tenemos que soportar seis meses más.

Soy una persona solidaria con todo aquel ciudadano que tenga la valentía de publicar una situación indebida, como la expuesta en el artículo, pero, según mi criterio, a nada conduce solo publicar. Debe formular la denuncia ante las autoridades. Si así se procediera, la corrupción en la función pública se reduciría. El movimiento se demuestra andando. Callar un delito equivale a aceptarlo.

Arturo Garnier Calderón, San José

Lugar familiar

El domingo pasado fui con mi esposo a caminar en el bosque de Prusia, en Cartago. Tenía mucho de no pasar por ahí y me sorprendió la gran cantidad de deportistas que nos topamos en Ochomogo. En un tramo de pocos kilómetros, vimos unos 300 ciclistas y otro montón de corredores, me pareció supermotivador el número de personas que se ejercitan en un momento tan necesario.

También, me provocó un poco de ansiedad observar lo cerca de la gente que pasan los automóviles, buses y motocicletas. ¿Qué se pierde si se cierra un carril de la calle cada domingo para que disfrutemos del deporte hasta el mediodía? No pido más, y nos darían oportunidad de entretenernos sanamente con la familia. En un momento cuando la salud es lo más cotizado, regálennos un espacio.

Marilyn Vega Delgado, San José