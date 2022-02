Cartas a la columna: Filas desde la madrugada

Insto a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social a diseñar una estrategia con el fin de corregir la forma como se entregan las fichas para el examen de sangre en el Ebáis de San Francisco de Goicoechea (Área de Salud Goicoechea 2), en vista de que la persona debe hacer fila desde, aproximadamente, las 4 de la mañana.

En ocasiones, son adultos mayores que se pueden ver expuestos al frío de la madrugada, a la inseguridad, al cansancio por permanecer de pie durante tanto tiempo y a la lluvia, más la posibilidad de que tampoco les sea entregada la ficha.

David Salazar Marín, San Francisco de Goicoechea

Jasec no cumplió

En agosto pasado, me suscribí al servicio de internet con fibra óptica de la Jasec. Vinieron, lo conectaron, funcionó la primera noche, pero al día siguiente el router se apagó porque, según el técnico, era reconstruido.

Puse la denuncia y me dieron varios números de caso, pero nada se resolvió. El técnico simplemente se llevó el router averiado porque, si no, me cobraban $233 por mal uso o mal funcionamiento. Hasta me dijeron que iban a ayudarme con un arreglo de pago. Sin embargo, nada de eso sucedió. Quedé con una cuenta por un servicio que no usé.

Julio César Bayarres Brenes, Cartago

No hubo reposición

Me quejo del abuso de los comercios dedicados a la venta de electrodomésticos, pues, aunque dan garantía, no me resuelven el problema. Me ofrecieron un artículo mientras se reparaba el otro.

Si un artefacto se descompone, deben cambiarlo. Es un abuso que, pagando las grandes sumas de dinero que cobran, no me solucionen algo tan sencillo como lo es devolver nuevo lo que salió malo.

Armando Matamoros Aragón, Alajuela

Abstencionismo

Según las encuestas, el 70% del padrón electoral iba a votar el domingo, pero solo fue el 60%. Creo que una parte se abstuvo por temor a contagiarse y otra, debido a las enormes filas causadas por el control en la entrada en los centros de votación. Muchos se devolvieron en razón de las filas de 300, 400 metros o más, y otros quizá no fueron cuando supieron lo que les esperaba.

Con esta decisión, el TSE no solo aumentó el abstencionismo, puede que también el número de contagios, porque fuera de los edificios vi muchos sin mascarilla.

Mario Alberto Madrigal Díaz, Montes de Oca

Agradecimiento

En un ambiente caótico y de corrupción, cabe destacar el respeto y atención al cliente que me brindó la empresa Don Colchón. Compré un colchón que no se ajustó a la cama eléctrica por ser de otra marca. Hice el reclamo y solicité el cumplimiento de la garantía. Con eficiencia y amabilidad, sin evasivas y sin vueltas, me devolvieron el dinero. Mi agradecimiento y admiración.

Livia Mesa Aguirre, Mata Redonda

Servicios sanitarios

En la parada de los microbuses de Heredia por Tibás, en San José, los servicios sanitarios los abren tarde y los cierran temprano. Deben ampliar el horario. Es deprimente ver pasajeros y hasta choferes de la empresa orinar en las esquinas de la parada, además de los malos olores en todo el lugar.

Alexánder Chaves Solórzano, Heredia

Pobreza y elecciones

Los datos publicados el 9 de febrero en la página 6 de La Nación, que se refieren a los cantones donde hubo menos participación en las votaciones, me recordaron el estudio del INEC Costa Rica mapas de pobreza, del 2011.

Hay coincidencias, muchos nombres están en ambas listas: más pobreza, más abstención. Cito algunos: La Cruz de Guanacaste, Golfito, Talamanca, Los Chiles.

Este no es un ejercicio estadístico de correlación, pero tiene un alto grado de lógica. La pobreza afecta la vida entera de una persona; no tener los medios para sobrellevar la vida de forma cómoda y agradable, y no llenar las necesidades básicas impide saltar a otros niveles de pensamiento y análisis.

Dar un voto supone la atención de problemas comunales y nacionales, un análisis de alternativas, y decidir, pero solo se hace si se tiene tranquilidad financiera. Muchas familias ni siquiera consideran votar, pues les es indiferente quién gobierne el país. No afecta directamente su vida diaria. Lo ven así en su historia de vida y vecindario.

Siempre habrá que ganarse el pan de cada día para toda la familia; es la preocupación fundamental. Que fulano o sutano sea el presidente no significa ninguna diferencia. La atención de estas variables hará cambiar la forma de ver el proceso electoral, comenzando por el pan de cada día y luego que se les hable de civismo.

José Ramón Guillén Solano, Cartago

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.