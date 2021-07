Cartas a la columna: Esfuerzos por una vacuna

Mi hija ha hecho grandes esfuerzos para vacunarse contra la covid-19, pero cuando llega ya se han agotado. El último intento fue en el Ebáis de Tierra Blanca de Cartago y le fue mal. Le dijeron que al parecer repartían las fichas, pero familias enteras supuestamente las acaparaban y luego las vendían. Deben investigarlo, así como el descontrol en el Ebáis.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Efectos de la corrupción

La corrupción es nefasta, empobrece y retrasa el desarrollo del país, más ahora que pertenecemos a la OCDE, club de las buenas prácticas económicas. Debería verse la forma de que devuelvan aquello de lo que se hayan apropiado indebidamente. Ingenuo, pero justo.

Si bien no compromete la solidez de la democracia, recordemos la Venezuela prechavista, la corrupción entregó al pueblo a los brazos de extremistas. La clase política debe poner las barbas en remojo.

Nunca faltan agitadores que aprovechan el río revuelto, y quienes ganan son los pescadores. Somos una de las democracias más sólidas y debe ser nuestro orgullo, deberíamos hacer más por cuidarla y castigar a los corruptos con leyes más duras.

Celedonio Soto Astorga, Tibás

Relativismo imperante

Los hechos de corrupción denunciados últimamente traen de nuevo el tema de los contravalores como parte del relativismo imperante. Sobornos, extorsión y dádivas son parte de las acciones que suceden en la Administración Pública en contubernio con la empresa privada.

Los hechos investigados entre funcionarios y las constructoras confirman que no son nada nuevo, que se gestaron hace tiempo sin que se tomaran las previsiones contra este mal que carcome a la sociedad costarricense.

Escuchamos en todos los niveles actos de corrupción de manera constante y lo vemos como algo natural, como si fuera parte de nuestra conciencia moral, lo cual resulta inaceptable desde todo punto de vista, pues se vuelve privativo de la cultura de una sociedad.

Somos inertes y hasta compasivos, pero debemos ser enérgicos y no permitir que estos actos se presenten con la regularidad que se dan. Los culpables deben reparar las consecuencias de sus prácticas amañadas e incorrecciones, de lo contrario nos volvemos indolentes: laissez faire, laissez passer (dejar hacer, dejar pasar).

José Rugama Hernández, San José

BCR le debe ¢750.000

En junio el BCR abrió la presentación de ofertas mediante una licitación para la contratación de abogados para cobro judicial, la cual posteriormente canceló sin aviso ni la eliminó el Sicop, de modo que participé.

El Banco mostró gran falta de consideración hacia los profesionales que participamos, dada la cantidad de trabajo que implicaba completar esta licitación. Pero no se queda ahí. Hace unas tres semanas deposité los ¢750.000 de garantía por la participación, y no solo no me la devuelven, sino que ni siquiera contestan las llamadas y correos electrónicos enviados donde hago la solicitud.

Goldy Ponchner Geller, Escazú

Respuesta del ICE

En atención a la carta de Raúl Eduardo Matos Elles (13/7/2021), el ICE informa de que el daño se debió al robo de cable en la zona, lo cual ya fue atendido y los servicios fueron restablecidos en el menor tiempo posible. Lamentamos los inconvenientes y agradecemos sus comentarios.

Magaly Lara Hernández, jefa de la División de Gestión de la Red y Mantenimiento de Telecomunicaciones del ICE

Sin cable

El 20 de julio reporté a las 5:45 p. m., al centro de averías de Cablevisión, que desde las 11 de la mañana se había ido la señal de cable. La persona que me atendió me indicó que posiblemente el daño estaba en el televisor. Le expliqué que en la mañana técnicos en diferentes puntos de mi comunidad habían estado efectuando trabajos en los postes y que la falla no estaba en mi televisor.

Tuve que obligarla a preguntar el motivo por el cual se fue la señal y me respondió que no tenían noción de que se produjo una falla. Es inconcebible que una cablera no sepa cuando no hay señal en alguna comunidad, aunque estuvieron trabajando en los postes. Para cobrar las facturas si están muy atentos, puesto que recibo hasta tres mensajes antes de la fecha de pago.

Xiomara Oviedo Cerdas, Desamparados

‘Roaming’ de Kölbi

«Te conecta a toda América al mismo precio», dice la publicidad. Pero el minuto normal pospago cuesta ¢33,90 según la tarifa plena y ¢25,99 si se trata de tarifa reducida, y en roaming ¢52 el minuto, de acuerdo con la información en www.kolbi.cr. ¿Cuál es el mismo precio?

Eduardo Sancho Ortiz, Cartago

Grapas peligrosas

En la farmacia de la CCSS, en la clínica de Abangares, acostumbran entregar los medicamentos en bolsa de papel, lo cual me parece excelente para ayudar al medioambiente, pero las aseguran con grapas, un serio problema a la hora de quitarlas porque algunos usan los dientes y otros, cuchillo, tijeras o las uñas. Esta situación trae problemas de salud principalmente a los diabéticos si llegaran a herirse. Deberían buscar otro medio, como la cinta engomada.

Dora María Quesada Vanegas, Abangares