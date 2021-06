Quiero exponer mi caso con el proceso de la vacunación en el Ebáis de Piedades de Santa Ana, donde me he presentado en tres ocasiones sin lograr un resultado positivo. Previamente me habían dicho que solo debía llegar a hacer fila. Un proceso que ha sido poco productivo, pues las tres veces me han indicado que ya se les terminaron las vacunas. Esto pese a haber llegado ayer de primera en la fila y contrariamente a otros lugares donde hacen vacunaciones masivas y están sobrando dosis.