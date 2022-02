Cartas a la columna: Disconforme con Cabletica

La internet y el cable para el hogar que ofrece Cabletica se caracterizan por la lentitud de la señal y cobran como si dieran el servicio más rápido. Tratar de coordinar una visita para recibir asistencia técnica o hacer otro tipo de gestiones es prácticamente imposible.

Las llamadas de ellos se cortan, los agentes vienen y no terminan el trabajo, el WhatsApp automatizado no sirve; el Facebook, menos. Es una burla para el cliente.

Sofía Monge Lippa, Santa Ana

Cargo automático sin autorización

El miércoles 3 de febrero se debitó de mi cuenta con el BAC Credomatic la membrecía de PriceSmart correspondiente al 2022, un mes antes del vencimiento de la anualidad.

No he aprobado el pago y por eso fui a las oficinas de PriceSmart en Heredia, donde me indicaron que fue el banco y no ellos los que realizaron el rebajo.

En las oficinas del BAC ubicadas dentro del supermercado, me dijeron que siguen instrucciones de PriceSmart y no tienen ninguna responsabilidad. En mi opinión, el banco debería llevar el control de los cargos automáticos aprobados por mí. Luego de mucho debatir, me informaron de que, desde que la tarjeta del BAC PriceSmart se alió a VISA, uno de los requisitos es que la anualidad se cobre de forma automática. No tengo información al respecto y les reitero que no he dado mi visto bueno para que descuenten dinero de forma automática.

Carlos Aguilar Calderón, Heredia

Tubería rota

En Aserrí, 100 metros al sur de Plaza Expresso, una tubería tiene más de una semana sin que se repare. El desperdicio y el daño en la capa asfáltica son evidentes.

Luis Ricardo Avilés Chaves, Tibás

Semáforo en Granadilla

Tiene razón Jorge Salgado Portuguez (Cartas, 4/2/2022). El semáforo diagonal a Wabe, en Granadilla, debe ser reprogramado, pues impide que los que van de Granadilla hacia Lourdes viren a la izquierda y esto origina una presa innecesaria. Que el giro se haga 100 metros antes.

Humberto Jiménez Sandoval, San José

Fuera de los planes del AyA

El alcantarillado sanitario para la avenida 42, en Sánchez de Curridabat (Torres Pinares, Residencias Toledo, condominio Alejandra, etc.), no parece estar en los planes de Acueductos y Alcantarillados.

Durante los últimos tres años se han hecho trabajos de preparación (colocación de tuberías para conexión) en las calles y avenidas aledañas, pero en la avenida mencionada no ha habido ninguna obra. ¿Cuándo la efectuarán?

María Lourdes Ugalde Chacón, Curridabat

Sistema electoral

De acuerdo con la normativa electoral, para descartar la segunda ronda, el ganador debe alcanzar el 40% de los votos. En las elecciones del 2018, hubo 13 partidos. ¿Qué pasará en estos comicios con casi el doble de agrupaciones políticas? Deberíamos igualmente reflexionar acerca de la posibilidad de que habiendo 25 opciones una de ellas alcance esa mayoría.

Por otra parte, para inscribir un partido, se requieren solo 3.000 firmas. En el 2018, seis partidos (casi la mitad) ni siquiera obtuvieron 20.000 votos. Algo ya no funciona a la luz de la evolución política. O el mínimo del 40% parece haber quedado inaplicable a la realidad, o las 3.000 firmas son más fáciles de conseguir en una sola barriada, o ambas cosas.

Roberto Sole Madrigal, Curridabat

Revisión técnica

Me preocupa la oposición de la Controlaría General de la República a prorrogar el contrato a Riteve. He sido cliente de la empresa durante varios años y estoy complacido por sus servicios, pese a que mi vehículo es un modelo antiguo.

De no ampliarse el contrato y pasar el servicio a manos privadas, se corre el riesgo de que los talleres aprueben la revisión técnica obviando graves defectos, y de esa manera se pone en peligro al conductor y a los peatones.

Rigoberto Prendas Vargas, Guápiles

Respuesta del ICE

Informamos de que la lámpara reportada por Rafael Cuevas Molina (Cartas, 3/2/22) ya fue reparada, así como otras tres en la zona. Aclaramos que nuestra normativa contempla que el cliente done equipos que cumplan los estándares establecidos.

Jeffrey Alvarado Salas, director del ICE en la Región Huetar Caribe

Respuesta del BAC

Nos comunicamos telefónicamente con José Ricardo Rojas (Cartas, 27/1/ 2022), procedimos a investigar el caso y se le brindaron las aclaraciones.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de experiencia al cliente del BAC Credomatic

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.