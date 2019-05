En vista de la situación, solicité un crédito con base en mis ahorros para no perder la oportunidad de invertir y luego renuncié a la cooperativa para pagar el crédito. En esa ocasión consulté a la Coopebanacio si mi capital social seguiría generando rendimientos durante ese año y me contestaron por escrito que así sería. Sin embargo, cuando depositaron los rendimientos no me pagaron lo que me correspondía.