Fui tarjetahabiente del BAC y, desde enero, me llaman para cobrarme una deuda, a pesar de que embargaron mi cuenta por orden del juez y por un monto establecido en la demanda. No liquidaron mi tarjeta y le han añadido intereses que triplican la cifra original. He llamado en varias ocasiones para saldar mi cuenta, pero no lo aceptan si no es pagando un monto desproporcionado.