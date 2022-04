Cartas a la columna: Credix no bloqueó tarjeta

El 13 de abril, a las 2:42 p. m., se me informó, por medio de un mensaje de texto, de que mi tarjeta Credix había sido utilizada para una compra en el extranjero. Llamé a Servicio al Cliente y durante los ocho minutos que duró la comunicación con el agente fueron efectuadas tres transacciones más.

Mientras me daban la explicación de lo que podía suceder durante la investigación (que tiene un valor de $25), era posible identificar que los movimientos no fueron realizados por el tarjetahabiente que intentaba de forma urgente convencerlos de que bloquearan mi tarjeta. Muy a mi pesar, ¿tendré que pagarlo?

Gerardo Meléndez Garbanzo, San José

Destino del dictador

Parece que un dictador no desiste en su macabro deseo de aniquilar un pueblo. Lo que sigue es su ruina moral, presentada ante el escenario del mundo. Su propio peso en odio lo hará caer.

Dicen que lo último que hace un artista da valor a su obra. Así, también, lo último que hace un malvado es lo que recordará el mundo, y marca a la humanidad como el punto final en nuestra conciencia como seres humanos.

Lo que se sabe es que la economía cambiará. Lamentablemente, esa es la noticia que nos hará cambiar muchas cosas en nuestra forma de pensar. Lo último en ese país es que habrá otro gobierno al que a todos nos conviene que le vaya bien.

Gustavo Halsband Leveratto, Aranjuez

Semana Santa

Repicaban a todo dar las campanas de la Catedral Metropolitana para la misa de 11. Entré, después de dos años de pandemia. Cada uno buscaba, poco a poco, un espacio en las bancas, respetando la distancia; la mayoría eran adultos mayores con sus parejas y muchos hombres solos, con sus propios problemas, pedidos y esperanzas. El órgano agregó lentamente sus notas graves a la ceremonia; se respiraba mucha paz.

Esta semana se prestó para el descanso y la reflexión, dentro de una iglesia o bajo la sombra de un árbol, y, además, para pedir auxilio para este mundo que se deteriora a pasos agigantados, para pensar en cómo contribuir a salvarlo. Y, en especial, para rogar a Dios que ilumine la mente de los gobernantes democráticos, a fin de que logren controlar al impenetrable genocida que, a espaldas de su propio pueblo, destruye implacablemente un país culto y civilizado, ahora devastado y sembrado de minas. Familias enteras huyen al exilio con unos pocos efectos personales y miles de huérfanos buscan amparo.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Gobierno actual

Nosotros, los que vivimos en este bello país, debemos estar muy agradecidos con nuestro Dios por todas las bendiciones que nos da. Somos privilegiados porque nos dio este paraíso que es Costa Rica.

A veces me pongo a pensar en por qué hay gente mal agradecida, que ve lo malo e ignora las muchas cosas buenas que tenemos. Alguna gente critica a nuestro presidente sin reconocer lo que se hace.

Tenemos un gran ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, y de Salud, entre otros. Observemos la obra pública que se llevó a cabo, por ejemplo, la Circunvalación, las carreteras de Guanacaste, etc.

He recorrido casi todo el país, y todas las carreteras por las que he andado están en muy buen estado, no como hace unos años que eran solo huecos. El presidente actual es el único que se ha enfrentado al problema fiscal heredado de gobiernos anteriores. Claro que ha tenido que recurrir a medidas impopulares, pues era la única solución, de lo contrario, la catástrofe era irremediable. Para cerrar, emergió la pandemia, que muchos ignoran lo que significa.

Cometemos errores, nos equivocamos, fallamos. Usted, como yo, es un humano imperfecto. En lugar de hablar mal de nuestros gobernantes, los creyentes debemos orar por ellos para que el Señor les dé sabiduría.

Guillermo Guerrero Castillo, Desamparados

Encargo de lentes

Unos lentes para leer no están en ocho días. Simplemente me dijeron que probablemente el sábado, es decir, once días después, y no es seguro. He sido cliente toda mi vida de Ópticas Visión, pero deben revisar el tiempo de entrega.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

