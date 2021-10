Cartas a la columna: ¿Cómo que independientes?

Estoy de acuerdo con Ramiro H. Jiménez Rodríguez (4/10/2021). Es urgente una reforma constitucional y del Código Electoral para acabar con los diputados «independientes». Quisiera saber quién fue el primero en cometer semejante aberración.

Además, deberíamos poder escoger a los candidatos utilizando listas abiertas. Así, nos evitaríamos las sorpresas que nos llevamos conforme van saliendo según el número de votos y abusos como el del diputado José Francisco Salas, que en el 2006 renunció para que su hermano gemelo, quien le seguía en la lista, disfrutara de un buen salario y pensión durante tres meses.

El Tribunal Supremo de Elecciones debería promover el cambio y los diputados, aprobarlo.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Cajas por recoger

El 18 de julio depositamos ¢13.334 en la cuenta de Cabletica para que enviaran a recoger las cajas para la conexión del cable e Internet, en Alajuela centro. Tres meses después seguimos esperando.

Eugenia Rojas Gonzalez, Alajuela

Carga tributaria

Con frecuencia, durante celebraciones patrias o de recordatorio de algunos de nuestros gobernantes más visionarios, es agradable e interesante conocer todo lo que hicieron en favor del bienestar y desarrollo de nuestro país.

Sin embargo, no se habla de la aprobación de tributos en esas épocas. Modernamente, cuando un presidente recibe el poder, lo primero que presenta a la Asamblea es un paquetes de impuestos, con afán de mantener la burocracia del Estado.

¿Es ese el legado que nuestros gobernantes nos dejan cada cuatro años? ¿Qué dirán sus hijos en el futuro cuando les cobren por tener una vivienda catalogada de lujo solo porque está en un lugar de alta plusvalía?

Las medidas para bajar el gasto público no son suficientes, entonces, se recurre a más carga tributaria.

Arturo Brenes Gamboa, Cartago

Populismo

En las dos últimas elecciones, Costa Rica experimentó, con gran preocupación, el fenómeno del populismo, y las consecuencias las estamos pagando al tener gobiernos incapaces, sin ideas y sin rumbo; sin embargo, ninguna entidad democrática de peso influye en los partidos políticos para que escojan ciudadanos capaces en vez de candidatos de farándula, deportistas o comentaristas de corridas de toros.

Lo aspirantes buscan el bienestar personal, una zona de confort y buenos salarios. Antítesis de los estadistas de principios y mediados del siglo pasado, que hicieron grande a esta nación.

Álvaro E. Vallejo Fuentes, Heredia

Respuesta de Wink

En relación con el comentario de José Daniel Seco Padilla, informamos de que nuestro equipo se comunicó con él y dará seguimiento al caso para actualizar los datos según la Ley 7786.

Diana Vargas Aguilera, jefa de Canales Digitales de Coopenae

Gastos médicos

Respetuosamente le solicito al presidente de la República interponer sus buenos oficios a fin de que se tomen las medidas para que los dueños de perros «american stafford» se hagan responsables de los gastos en que se incurre cuando una persona es atacada por estos animales.

Freddy Hernández Esquivel, Santa Ana de Nicoya

Fiestas clandestinas

Si bien es cierto que no somos ratas de laboratorio, lo único que ayuda a mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia son las vacunas. No es posible detener a quienes asisten a fiestas clandestinas, pero se puede actuar porque hay tomas de televisión, fotografías y otros materiales con los cuales identificar a los que hacen fila para entrar o llegan en autos y taxis.

Los patronos o centros educativos pueden despedir o expulsar a empleados que asistan a esas actividades y las personas deberían costearse la atención médica por su terquedad. Haría bien el diputado que aboga contra las vacunas en pedir la cuenta de sus gastos hospitalarios. Sería ejemplo de honestidad.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Aglomeraciones

Creo que todos debemos ayudar a respetar las directrices y no organizar actividades donde se produzcan aglomeraciones, pero me causa sorpresa que el gobierno no acepte 5.000 personas en el Estadio Nacional, aunque tiene capacidad para recibir a 34.000 personas.

El domingo vi a unos 500 ciclistas y no sé cuántos automóviles en el parque de Belén de Carrillo. Pregunté a qué se debía el tumulto y resulta que tenía lugar una carrera. ¿Cuál es la diferencia?

Henry Martínez Gallo, Liberia

Riteve funciona

A finales de los noventa compré un vehículo de segunda, apunté el kilometraje para controlar los movimientos, pues ya lo había pagado, y después de llevarlo al taller para obtener el ecomarchamo —antes de la apertura de Riteve—, el kilometraje era el mismo. ¿Cómo era posible si lo llevaron a Alajuela?

¿Para eso quieren romper el monopolio de Riteve, para volver a los chorizos de la época, a las cochinillas de hoy? A partir de la entrada en operación de Riteve, en el 2002, dejaron de circular por nuestras vías vehículos que daban vergüenza. El monopolio que urge eliminar es el de Recope. Eso sí nos beneficiaría a todos.

Minor Lhamas Matarrita, Aserrí