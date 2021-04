Ni me devuelven al puesto de cocinero ni me pagan la liquidación. El Ministerio de Trabajo no ha hecho nada, absolutamente nada. Tengo tres hijos y he tenido que trabajar en la calle y hasta con Uber. No me emplean otras compañías porque se dan cuenta de que estoy atado a un contrato laboral. Solo quiero mis prestaciones de ley para cerrar este capítulo.