El mes pasado pagué de contado al BAC, dos días antes de la fecha de vencimiento, mi tarjeta con Credomatic en el Masxmenos de Novacentro. Por un error entre el supermercado y el banco, todavía hoy me envían estados de cuenta con cobros de intereses por atraso de pago. He hablado y enviado correos, con foto del recibo de pago, los encargados me indican que ya todo está bien, pero siguen cobrándome a pesar de que el pago se hizo a tiempo y de contado. Además, me obligan a tener un dispositivo Compass que ya no deseo, ni utilizo. Solicito que el BAC me dé una respuesta satisfactoria.