Después de publicar mi queja sobre los cambios en los cobros de Claro, un representante me llamó para explicar la situación. Empezó siendo cortés, pero poco a poco su tono cambió y hubo varios momentos en que ni siquiera me permitió hablar. Insisten en que debo cancelar por medio de tarjeta (cosa que nunca firmé), si no lo quiero hacer debo pagar las cuotas que me faltan y, que según políticas del banco (tampoco me dijo cual), para hacer un cambio de tarjeta debo llenar un formulario con el número. Por primera vez escucho que un banco, que siempre advierte a sus clientes no dar el número de tarjeta, lo solicite.