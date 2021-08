Cartas a la columna: Abuso de Uber

Soy cliente de Uber, pero desde hace varios días no puedo usar el servicio por el abuso en las tarifas, justificadas por la demanda durante la restricción vehicular semanal.

Para Uber, en río revuelto ganancia de pescadores. Si tienen el favor de quienes utilizamos sus servicios debido a la restricción vehicular, deberían mantener las tarifas bajas, pues, al ser ocupados todos los vehículos disponibles por placa, están ganando mucho. El incremento de las tarifas llega incluso al triple.

Álvaro O. Ramírez Espinoza, San José

Envíe sus cartas a la columna por correo electrónico a cartas@nacion.com o por WhatsApp, al número 61350204. Debe adjuntar copia de la cédula por ambos lados.



Errores en reportes

El 21 de junio envié al Banco de Costa Rica el reclamo por errores detectados en el estado de cuenta de mi tarjeta de crédito. También mandé mensajes por correo electrónico porque en julio cometieron otro error; sin embargo, no han resuelto los problemas. Otros tres e-mails a BCR Plus tampoco han sido respondidos.

Homero Escorcia López, Pavas

Magistraturas

Juan José Echavarría B. propone en su artículo del 29 de julio retomar la iniciativa de Rodolfo Piza Escalante para elegir a los magistrados a la Suprema Corte de Justicia.

Me aparto de la opinión de los dos. Si una de las ternas la configura la Universidad de Costa Rica, automáticamente quedan descartados los egresados de las facultades de Derecho de otros centros de enseñanza superior.

El Colegio de Abogados está inhabilitado porque su existencia está basada en dos violaciones: el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación; y el artículo 25 de la Constitución, que dispone lo mismo.

Si de lo que se trata es de mejorar el sistema, la propuesta es válida en cuanto a la escogencia de los magistrados de ternas elaboradas por la misma Corte, por las facultades de Derecho de toda Costa Rica y por la presidencia de la República.

La elección de los magistrados debe ser vitalicia, de candidatos que no hayan sido activistas políticos, que hayan ejercido con buen éxito la profesión de abogados, como docentes en las disciplinas jurídicas o litigantes o asesores, ceñidos absolutamente a las normas de la ética y de la solvencia intelectual.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Agradecimiento

Con respecto a la nota titulada «Solicitud ilógica», publicada en este espacio el 29 de julio, agradezco a Iván Marín Paniagua, gerente de ventas de Repuestos la Guacamaya, el profesionalismo con que atendió mi disconformidad, ya que el día siguiente de la publicación se puso en contacto conmigo para solucionar el problema del bombillo de xenón. Era el balastro el que estaba malo, lo cambiaron y problema solucionado. Gracias al mecánico Jonathan Moreira por su excelente trabajo también.

Minor Lhamas Matarrita, San José

Vacunas para todos

Como siempre, concuerdo con el editorial y la sabia decisión del presidente Alvarado de vacunar sin discriminación a los indocumentados por razones humanitarias y de seguridad para el resto de los habitantes.

Pfizer vendió a Costa Rica, segundo país latinoamericano en adquirir vacunas, si mal no recuerdo a $16 la dosis, pero otras naciones centroamericanas han recibido donaciones millonarias.

Sé que ha habido un aumento de indocumentados y no contamos con suficientes vacunas, pero ¿quién no se arriesga a entrar ilegalmente en busca de trabajo y salud? Como me dijo una salvadoreña, solo los que no son costarricense reconocen el excelente gobierno de Alvarado.

Dice que aunque no hay clases presenciales, no ha faltado la comida en su mesa porque mensualmente la recoge en la escuela, inclusive leche y frutas, que antes no podía comprar. El editorial de La Nación no es parcializado, sino objetivo y real.

Marjorie González Gómez, San José

Paz y trabajo

A mis 45 años en Costa Rica, un trabajo da dignidad. Nos da energía para vivir. Trabajar es avanzar en la dirección correcta. Los que lo tienen hoy deben apreciarlo y los que no, seguir en busca de esa oportunidad que da esperanza futura.

La paz da alivio. Nos da la sensación que el corazón nos reclama para motivar nuestra humanidad. Vivan siempre el trabajo y la paz.

Gustavo Halsband Leverato, San José