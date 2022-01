Cartas a la columna: Abuso de Recope

Recope solicitó nuevamente aumentos en los precios de los combustibles, a pesar de que el tipo de cambio está bajando. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por motivos desconocidos, consiente las pretensiones de Recope e ignora la pobreza de muchos. Esto debe ser analizado a fondo por los tres poderes del Estado.

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Riesgo de contagio

En tanto las autoridades del Ministerio de Salud y la Iglesia permitan celebraciones como la que tuvo lugar en homenaje al Cristo de Esquipulas, en Santa Cruz, seguirá incrementándose la cantidad de enfermos de covid-19.

La gente no tiene disciplina. No usan mascarilla y se aglomeran. La salud está por encima de todo. Deben suspender este tipo de actividades y no se discute.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela

Exportación de jarabes

Es de sobra conocido el efecto nocivo que tienen las bebidas carbonatadas y endulzadas sobre la salud, por su contribución a la obesidad y la diabetes a toda edad, comenzando por los niños, quienes son los principales consumidores.

En el 2021, Coca-Cola con sede en Liberia exportó $401 millones en jarabes para bebidas y concentrados de frutas; cifra alcanzada por las exportaciones de café, según datos de Procomer. Estos productos se utilizan para la elaboración de cocacolas y otras 89 bebidas comercializadas por la empresa en Centroamérica, el Caribe, Perú, Chile y México y Brasil.

Una empresa eficiente, con grandes posibilidades de expansión, ubica sus productos, con alto valor agregado, entre los primeros cuatro puestos de exportación y genera nuevos empleos a través del encadenamiento con empresas locales. Ojalá oriente su expansión hacia productos más saludables, y no a producir cada vez más cocacolas.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

No dejan dormir

El sábado tuve que llamar al 911 para que le dijeran a la Fuerza Pública que fuera a un lugar en barrio Limón, de Santa Cruz, Guanacaste, porque el volumen de la música a las 11 p. m. era insoportable.

No conseguí nada. Volví a llamar a la 1:30 a. m., y tampoco. Eran las 3 a. m. y la música seguía. No dejaron dormir a nadie. Qué poca solidaridad. La Fuerza Pública no ayuda para que actividades musicales no tengan lugar en la madrugada. Adultos mayores, enfermos, niños y todos en general necesitamos descansar.

María del Mar Burbano Molina, Guanacaste

Norma, no excepción

Leí en estos días el agradecimiento de un señor a una institución por haberle solucionado un problema después de publicar una carta en este espacio. Me pregunto qué habría pasado si el ciudadano no acude a esta sección.

Las instituciones y sus funcionarios deben ser diligentes siempre, sin necesidad de que los expongan en los medios de comunicación.

Alexánder Chaves Solórzano, Heredia

Tardan demasiado

A finales de noviembre del año pasado reporté al banco Davivienda un problema para consultar los puntos acumulados en su sitio web. Cada vez que pregunto, me dicen que los técnicos están trabajando en ello. Más de mes y medio para resolver un problema como este deja mucho que desear del servicio y la eficiencia del personal técnico.

Jorge Salas Murillo, Escazú

Respuesta al BCR

Antes de responder, el Banco de Costa Rica (BCR) debería averiguar cuál es el problema. La supervisora de la Contraloría de Servicios del BCR debe entender que yo, la persona que reclamó el cargo de $12 por 12 hojas de papel, nunca pedí una hoja de papel.

Yo buscaba información, es decir, un dato: un número, nada más, nada de papel. El empleado solo tenía que sumar 12 montos con la calculadora, interés por cada mes del año y presentarme el total. Un número. Él prefirió hacer muchas copias para cobrarlas.

Jean Redmond, Moravia

