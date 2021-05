Con la pandemia brotó también una gran cantidad de expertos que han inventado barbaridades. Dos me hicieron gracia: que al vacunarnos nos pondrán un chip para controlarnos. A estos les he preguntado si no se han dado cuenta de que el chip lo andan en las manos, que es el bendito celular. La otra es que la mascarilla daña el cerebro. Yo exclamé, ¡ah, caray, con razón cada día estoy más sorompo, pues durante 42 años he usado mascarilla en el quirófano casi a diario. En lugar de ir hacia delante, estamos volviendo a la Edad Media.