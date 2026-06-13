Cartas

Carro tachado en parqueo de Maxi Palí

Cuando acudimos al personal de seguridad, nos respondieron: ‘Eso seguramente pasó mientras fui al baño’ y, al preguntar por las cámaras, la respuesta fue: ‘Ay, señora, viera que desde la mañana se ven en negro’

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Por Redacción de La Nación

El domingo 1.º de marzo fuimos víctimas de una tacha en el parqueo del Maxi Palí de Coronado, un espacio que supuestamente cuenta con oficiales de seguridad y cámaras de vigilancia.








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