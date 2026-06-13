Carro tachado en parqueo de Maxi Palí

El domingo 1.º de marzo fuimos víctimas de una tacha en el parqueo del Maxi Palí de Coronado, un espacio que supuestamente cuenta con oficiales de seguridad y cámaras de vigilancia.

Cuando acudimos al personal de seguridad, nos respondieron: “Eso seguramente pasó mientras fui al baño”. Y, al preguntar por las cámaras, la respuesta fue: “Ay, señora, viera que desde la mañana se ven en negro”. Y una actitud de total apatía.

Mientras esperábamos al supervisor de seguridad y a la Fuerza Pública, permanecimos en la entrada del Maxi Palí con mi hija de 9 años, asustada y llorando. Lo único que oímos fueron comentarios como: “Qué raro, esto nunca ha pasado aquí”, “Seguro los venían siguiendo” y “Ay, qué chiquita, cómo llora”.

Tomaron nuestros datos para brindarnos información después, cosa que nunca ocurrió. A los días, volví a pedir explicaciones y me dijeron: “Mande un correo; eso no es con nosotros”.

El 1.º de junio (tres meses después) aún no hemos recibido respuesta alguna por parte de Maxi Palí. Al parecer, nos tomaron los datos para nada. Tampoco existe un informe de la situación por parte de la empresa de seguridad. Nadie da respuestas.

Maxi Palí vende la seguridad del parqueo como un valor agregado, pero, al parecer, es solo un espejismo. ¿Cuántos parqueos tendrán cámaras señuelo en lugar de cámaras reales? ¿Cuántas veces al día quedan los vehículos sin vigilancia porque los oficiales de seguridad deben ausentarse sin que nadie cubra su puesto?

Jessenia Chaves Villalobos, Coronado

Queja contra el MEP

A pesar de que el MEP debería mantener actualizados de oficio los expedientes del personal, hace más de un año solicité un estudio de puntos de carrera profesional porque mi expediente estaba desactualizado. El informe respectivo me lo enviaron hasta diciembre de 2025.

Aunque las acciones de personal debieron elaborarse de inmediato, no fue sino hasta mayo de este año cuando confeccionaron dos de ellas, y eso solo porque insistí personalmente, presentándome en la Porfirio Brenes. Aun así, todavía queda pendiente una acción de personal, la correspondiente a los 12 puntos que debo tener, que rige desde julio de 2019. Esto afecta directamente mi salario.

Para cobrar lo que uno supuestamente debe, sí son muy eficientes; pero para mantener actualizados los expedientes del personal y pagar lo adeudado de años anteriores, son ineficientes e ineficaces.

Roxana Guzmán Salas, Liberia

Pesar por puente de Guardia

Nos han desmantelado el puente de Guardia sobre el río Tempisque, el situado entre Guardia y Comunidad. Un puente legendario, de uso turístico y muy sólido en su estructura. Se utilizaba como paso peatonal, ciclovía y lugar de pesca para lugareños y turistas. Un puente de la misma época y similar estructura a la de los puentes Golden Gate, en California, y el del río Hudson, en Nueva York, que hoy son patrimonio en Estados Unidos.

Los responsables intentaron instalar un puente provisional que cayó al fondo del río Tempisque y se detuvo la obra. Nos quedamos sin chicha y sin limonada. ¡Extremadamente vergonzoso!

María del Mar Burbano Molina, Guanacaste

Calles en la Nunciatura

Invadieron de parquímetros el barrio de la Nunciatura y alrededores e, irónicamente, nos cobran por parquear en calles maltrechas y destruidas por culpa de los desarrolladores de edificios. Ellos se llenaron los bolsillos y heredaron a los vecinos vías con huecos, y cunetas y alcantarillado destruido, sin que nadie responda por los destrozos. ¿Será posible que les exijan pólizas o depósitos de garantía por el gran deterioro que causan? Lo peor es que, al final, quizá se harán las reparaciones, pero con el dinero de los vecinos, que somos contribuyentes.

Oscar M. Arias Blanco, Rohrmoser

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