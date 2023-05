Cancelación del servicio de entrega de medicamentos en Tibás

Desde el comienzo de la pandemia, Asecoopesaín nos dio un servicio excelente a asegurados adultos mayores como yo, que necesitamos retirar medicinas en la clínica de Tibás y no podemos hacerlo presencialmente. A cambio de una módica suma, ellos hacían la fila, retiraban los medicamentos y nos los traían a la puerta de la casa.

Lamento que la caída en la demanda del servicio y el incremento en los costos de operación sean las causas del cierre, pues todavía lo considero necesario. Estoy muy agradecido con todos por la amabilidad y eficiencia en la atención.

Franklin Ávalos Segura, Tibás

Reglamento de construcciones Copiado!

En relación con la muerte de cuatro personas por inhalación de monóxido de carbono, producido por un vehículo encendido en una habitación cerrada, me pregunto cómo se permite el incumplimiento del artículo 355 del Reglamento de construcciones a vista y paciencia de los encargados de dar los permisos de funcionamiento.

Ahora nadie sabía. En qué universidades estudian, en qué mundo viven. Las leyes son promulgadas para evitar precisamente desgracias como estas. Qué va a hacer el CFIA en cuanto a sus “profesionales” involucrados.

Randall García Chacón, San José

Votante desencantado Copiado!

El gobierno trazó varias rutas que no han llegado a ningún lado, algo así como un laberinto. La ruta del arroz, de la educación, de la salud y de la seguridad, entre otras, pero fue palabrería. El populismo y las expectativas después de los desastres del PAC, apoyado por miles de costarricenses en los que me incluyo, llevaron a la presidencia un gobierno que aún no despega.

Yo fui un fiel seguidor de las conferencias de prensa de los miércoles, pero ya no, se convirtieron en centros de alabanza para los aduladores y de regaño o despido para los que no piensan como el mandatario. La estela positiva que pretende dejar a su paso está a años luz. Como psicólogo callejero, creo que arrastra un resentimiento enorme contra un grupo de la sociedad. Sus malas decisiones, caprichos y conflictos son recurrentes, y los que vamos a pagar los platos rotos somos todos los habitantes. Las últimas bofetadas fueron desconvocar el proyecto de ley contra el crimen organizado y lo del Incopesca.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Cédula de residencia Copiado!

Ha pasado casi un mes desde que tramité la renovación de la cédula de residencia en Correos de Costa Rica de Guadalupe. Quisiera saber cuándo Migración me la va a entregar, ya que la que tengo está a punto de vencer.

Betty Berrio Marsiglia, Desamparados

Respuesta de Claro Copiado!

Con respecto a la carta de Maritza Calvo Sánchez, publicada el domingo, titulada “Sin internet en Bajamar”, informamos de que revisamos el caso y a la brevedad nos pusimos en contacto con la clienta.

Seth Artavia Camacho, vocero de Claro Costa Rica

Vuelto incompleto Copiado!

Este martes, 9 de mayo, al pagar el pasaje con ¢1.000 a la empresa concesionaria de la ruta 51-53, en el recorrido Montes de Oca-Vargas Araya, el chofer no me dio el cambio completo, solo ¢650. Su respuesta fue que no tenía monedas de diez colones. Él se da el lujo de quedar debiendo, pero si a mí me falta un colón no me deja subir al bus.

Diana E. Aguilar Ramírez, Monterrey de Montes de Oca

Cambio en itinerario Copiado!

Compramos unos tiquetes el 23 de enero para un viaje familiar en diciembre, y Avianca nos hizo un cambio en el itinerario de regreso sin previo aviso. Después de casi una hora en el teléfono, nos dieron la misma fecha, pero eliminaron el vuelo directo y no nos devolverán la diferencia, aunque sabemos que los vuelos con escala son más baratos. Nos preocupa que sigan haciendo estos cambios antes de la fecha del viaje.

Andrea Chaves Villalobos, Guadalupe

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.