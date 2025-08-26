Cartas

Canal que transmite las sesiones legislativas debería hacerlo en horario ‘solo para adultos’

Niños y jóvenes no tienen por qué escuchar las barbaridades y vulgaridades con que se expresan los diputados

Por Redacción de La Nación

Con todo respeto, sugiero a quien corresponda que limite el horario de transmisión de las sesiones de la Asamblea Legislativa en horas solamente para adultos, de modo que niños y jóvenes no tengan que escuchar las barbaridades que se dicen en el primer poder de la República. Algunas diputadas –pocas, por suerte– se expresan con vocabulario que deja mucho que desear.








