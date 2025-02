Campaña de respeto

En el ámbito político, parece que la maledicencia, las intrigas y los insultos llegaron para quedarse. Vemos con gran preocupación, ahora que empezó la carrera de los precandidatos a la presidencia de la República, cómo estos se abren paso a codazos y zancadillas, tratando de embarrialar a los que pudieran llegar primero.

No hay propuestas de ideas y proyectos, ¿será que es muy pronto para eso?

Lo que sí sé es que todos anhelamos que vuelvan el respeto, la decencia y el señorío que fueron, hasta hace poco, las credenciales de nuestros gobernantes.

Myriam Rojas Garro, Uruca

Banco Nacional

Es increíble. ¿Cuántos cientos de millones de colones hemos perdido los clientes del Banco Nacional (BN) por la falta de seguridad de la entidad? Hace unos años sufrí personalmente una estafa: en un fin de semana, me robaron ¢20 millones. Y el BN me dice que “yo no le di seguimiento al caso”. Tengo documentos que indican lo contrario, pero no sirvió de nada.

Jorge Gutiérrez Cruz, San Rafael de Alajuela

Juntas de educación

Un comentario en relación con la noticia, de días pasados, sobre los requisitos que deben cumplir los que administran fondos en las juntas de educación. Se dejó por fuera lo más importante y es que la ley debe prever que los que sean nombrados y ostentan un puesto como tesorero deben mostrar, fehacientemente y materialmente por medio de documentos, que son personas con una trayectoria honesta. Si no es así, no se les puede nombrar.

Luis Fernando Barrantes Delgado, San Ramón, Alajuela

Lo malo de los taxistas

Los tradicionales taxistas deben recordar que ellos pertenecen a una cooperativa y que su negocio está lejos de ser un monopolio. Los usuarios tenemos derecho a elegir y a veces cuesta sentirse a gusto con su servicio. Algunos andan mal vestidos, fuman durante los viajes, ponen música ruidosa o de géneros poco agradables, a veces hacen cobros excesivos y hasta he oído que algunos alterna las “marías”. El gobierno no se debe amedrentar, que siga adelante con el proyecto de ley.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela centro

Magistrados por décadas

Ya es hora de que el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa hagan un alto en el camino y se dejen de sentimentalismos al perpetuar en el cargo a los magistrados durante décadas, solo por consideración y respeto a su investidura. Esto, a pesar de que, por su edad, ya cumplieron su ciclo de productividad en el Poder Judicial. No es posible que se siga legislando con leyes caducas de hace 50 años y con un Poder Judicial que se estancó en el pasado, mientras el país vive el peor momento de su historia en cuanto a violencia, criminalidad y sicariato.

Alvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Desacuerdo con BAC

El 6 de febrero, recibí un correo de la Gerencia de Disputas del BAC donde me indican que una gestión realizada por mi persona, por un reclamo de una transacción en la que utilizaron una tarjeta de ahorro el 4 de octubre pasado, fue rechazada, según ellos, porque la realicé, citando en el mensaje que fue ingresada ese día de febrero. La gestión la realicé desde el 14 de octubre, no en febrero, y tengo los mensajes del canal de WhatsApp con el número de gestión que me dieron. Algo no concuerda definitivamente con su respuesta. Sigo esperando una explicación.

Aramis K. Vidaurre, Tirrases, Curridabat

