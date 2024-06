Cambios necesarios en el AyA

El presidente hace tiempo viene atacando con saña a los medios de comunicación, al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República. Le sugiero que se enfoque en la institución que tiene el deber por ley de suministrar agua a la población.

Acueductos y Alcantarillados (AyA) hace meses nos priva del servicio. El mandatario y la Defensoría de los Habitantes deben entrar de lleno al problema y remediar esta anomalía. Semanas atrás, un alto funcionario del AyA afirmó que donde están los tanques de captación no llueve. Los abonados al AyA no debemos pagar por errores de administraciones que no dieron prioridad a un recurso que nos cuesta caro y a sus nefastos racionamientos.

Carlos Aguilar Segura, Escazú

Trabajar bien

Con humildad, discreción y constancia, el equipo de la Selección de Fútbol ha dado un paso valioso frente a Brasil. Es un ejemplo para todos los jóvenes que, al igual que los integrantes de la Selección, saben que nada en la vida es regalado. Sin embargo, sus valores y virtudes de esfuerzo llegarán a miles de escolares y colegiales como un ejemplo valioso. Si sabemos trabajar en todo bien, Costa Rica será grande. Siempre necesitamos un maestro que obre milagros.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Fraude registral

Una vez más leo en este prestigioso medio de comunicación sobre el fraude con propiedades utilizando la fe pública de los notarios. Propongo, como medida de protección para los verdaderos dueños de los bienes, que el Registro Nacional realice un movimiento de cambio de dueño y cite en persona al propietario para que sea quien dé el visto bueno. No es posible que en una escritura se tome como real lo anotado por los notarios sin una comprobación a prueba de estafadores, debido al desinterés de las instituciones involucradas.

Randall García Chacón, San José

Bacheo en Escazú

Es increíble que con el nuevo alcalde, del mismo partido que el anterior, las vías municipales, en lugar de mejorar, se hayan deteriorado rápidamente. Antes, aparecía un hueco y al día siguiente estaba bacheado, sin importar si fuera el AyA, que desgraciadamente lo que la Municipalidad construye, el AyA lo destruye. También, con permiso de la CGR, se daba mantenimiento a rutas nacionales.

Por los alrededores de Multiplaza hallé la mayor variedad de hoyos. Largos, profundos y hasta con vista al mar y al cielo. Es hora de que el alcalde se deje asesorar por el anterior para continuar su excelente trabajo. Antes daban ganas de pagar los impuestos; ahora espero que nos los devuelvan. Así de grave está la situación.

Max Sittenfeld Appel, Escazú

Irrespeto a directrices

En un diálogo entre los taxistas y el MOPT, se acordó que todos los choferes usen camisa blanca, pero solo uno de cada diez cumple. El gobierno insta a la población a que use el transporte público en lugar de sus vehículos; sin embargo, pese a que desde el Real Cariari hasta el Hospital México el tercer carril de la autopista General Cañas es exclusivo para autobuses en horarios determinados, todos transitan por él y los buses tardan más tiempo en llegar a su destino.

En la intersección de la entrada y salida de vehículos por el Colegio Técnico Profesional de Ulloa, hay días en que dos oficiales de tránsito vigilan y en otros, solo uno, pero no se aplica ninguna sanción a los choferes que usan la vía de los autobuses.

Carlos Alberto Jenkins Alfaro, Heredia

Precedente para Coopeservidores

En el país, los escándalos duran una semana y luego se convierten en recuerdos a corto plazo. Para muestra, Aldesa. Pregúntese a los afectados por lo sucedido en Coopeservidores, que busquen un precedente sobre el destino de las inversiones. ¿Qué pasó en Aldesa?

Glen Rodríguez Solís, Heredia

