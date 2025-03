Calle intransitable

La vía estaba destrozada y, ahora, se dieron la mano una empresa que trabaja por contrato y la Municipalidad de Santo Domingo de Heredia. Entre ambas, están despedazando lo que todavía era medio transitable. La vía, de menos de un kilómetro, se conoce como calle Sara Soto o “calle del alcalde”. La Sala IV ya conoce un recurso de amparo, presentado por los irrespetados vecinos, pero requerimos la solidaridad de los lectores de La Nación, para ver si acaso reaccionan.

Freddy Pacheco León, Heredia

Reto en la Asamblea

Pese a mi edad, tengo muy buena memoria. Recuerdo que en los años 50, dos diputados se retaron, arma en mano, en la Asamblea Legislativa. Uno se apellidaba Valladares y era de Cartago, y el otro era de apellido Mora, de San Ramón. También recuerdo cuando don Javier Rojas, reconocido locutor, decía: “A estos ‘cobradores’ que están en Asamblea Legislativa hay que mandarlos para la casa y traer a los que de verdad trabajen para el pueblo”. Quisiera que alguien me diga si recuerda ese reto entre los dos legisladores. Oí la historia de boca de uno de ellos, que era amigo de la familia.

Ivette Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

Crema de coco

A todos los cocineros o pasteleros que necesiten leche de coco o crema de coco antes de las 8 a. m., no vayan a Walmart. Dado que el producto está en el pasillo de los licores, no lo pueden vender antes de esa hora, a pesar de que, evidentemente, no tiene alcohol. Así lo dispone la empresa solo porque el producto se encuentra en ese pasillo.

Rodrigo Montero Chaves, Desamparados

Malestar con Liberty

En Liberty, no hacen nada bien. Me cobraron durante tres meses un sobreprecio por dos líneas; no han reintegrado el dinero de más y, al separar las líneas del plan familiar, la línea principal la dejaron en prepago sin ser eso lo que yo solicité. Necesito una solución pronta pues, yendo a la oficina de Liberty, tampoco logro que lo arreglen.

Pablo Vargas Villarreal, San Antonio de Coronado

Finca deforestada

La finca Santa Teresita y Matinilla, en Coronado, de los mismos nuevos propietarios, viene siendo totalmente deforestada y quemada frente a autoridades locales y reportes de vecinos que vemos con asombro y preocupación el desinterés de las autoridades. Esto, pese a reportes hechos ante diferentes estancias. Los vecinos estamos afectados no solo en nuestra en salud, sino en shock por la permisibilidad de las autoridades. ¿Será otro caso Gandoca?

Carlos Delgado Hand, Goicoechea

Cantinflesco

A un año de finalizar su periodo presidencial, el señor de Zapote no deja de sorprendernos y arengar a sus seguidores con sus cantinfladas. Cantinflas, el célebre actor mexicano, podía improvisar y hacernos reír con sus ocurrencias. El señor de Zapote, máxima autoridad del país por mandato constitucional, no puede ni debe hacer uso de su investidura para burlarse de miembros de otros poderes, arremeter contra la Contraloría y ahora contra el TSE, ni interferir en las decisiones de los otros poderes de la República. Sé que este será un llamado estéril, pero que alguien cercano al señor de Zapote le diga que basta de sus cantinflescas actuaciones. Los costarricenses merecemos respeto.

William Murillo Montero, La Asunción de Belén