La Municipalidad de San Carlos realmente se ha preocupado por las calles del cantón, en especial las de la Fortuna. Empero, ha olvidado por completo la calle destruyeautos que va desde 50 metros de la entrada al Parque Nacional Volcán Arenal, pasando por la Península, hasta llegar a la represa. Urge que intervengan. Y a las autoridades del parque les digo: no hay servicios sanitarios ni senderos. Arréglenlos, por favor, como en la Península.

Henry Vinicio Valerio Madriz, Atenas

Cajas de autopago

Las cajas de autopago de MaxiPalí en Guápiles ya no dan abasto. Los viernes y los fines de semana se forman largas filas. Es necesario que habiliten más estaciones de autopago en este supermercado, o bien, que abran un Walmart.

Ricardo Brenes, Guápiles

Dos en una moto

Los que citan el artículo 22 de la Constitución Política para oponerse al proyecto de ley que regularía los viajes de dos personas en una sola motocicleta, en ciertas rutas y horarios determinados, olvidan que debe primar el bien común. Abundan los casos documentados por cámaras de vigilancia en los que se ve cómo los delincuentes cometen el crimen y huyen a toda velocidad, evadiendo fácilmente a las autoridades. Las víctimas colaterales exigen acción pronta en relación con esta iniciativa de ley.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Tarjeta clonada

Soy un adulto mayor que el mes entrante, Dios primero, cumpliré 93 años. Pero estoy con una gran zozobra. En mayo del 2024, en algún lugar, me clonaron mi tarjeta de crédito y realizaron múltiples compras en toda clase de comercios, con el agravante de que no me enteré sino hasta que me llegó el estado de cuenta del banco. Esto, debido a que, por alguna falla en el sistema, el banco había suspendido los avisos de notificación del uso de la tarjeta.

Al enterarme, denuncié el caso al banco y este me puso como condición que debía ir al OIJ y poner la denuncia correspondiente. Allí me preguntaron si era solo la denuncia o si quería que se realizara la investigación, a lo cual contesté afirmativamente. Una vez cumplido este requisito, en el banco me aceptaron la denuncia.

En el transcurso de la pesquisa del superagente del OIJ asignado, este me preguntó por qué aparecían gastos con mi tarjeta en Puntarenas y le expliqué que tengo una hermana que vive en Miramar y que fui a visitarla; después, me preguntó por qué había compras en Siquirres, a lo que le dije que tengo familia en Siquirres.

Había surgido una luz de esperanza para dar con quién fue el responsable, ya que compraron a plazo una batería de carro en un negocio en Guadalupe, pero resultó que en el local de Heredia de esa misma cadena de baterías, una nieta mía adquirió también una batería. Entonces, el investigador dijo que se trataba de la misma compra; que en Heredia se les habría dañado el datáfono y, por eso, el local de Guadalupe les prestó el de ellos.

Y para cerrar con broche de oro, el banco me rechazo el reclamo alegando que no di respuesta a un correo que nunca recibí.

Rodolfo Hernández Castro, Guadalupe de Cartago

