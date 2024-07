Bravo, doña Marta

Su artículo es fiel reflejo de lo que defendemos los amantes de la democracia. Valerosa, certera y con gran sabiduría, ha sabido defender y, sobre todo, honrar su alto cargo. Que no le hagan mella los mensajes de odio, cuyo origen todos conocemos. Mantenga su firme convicción, que la mayoría de la ciudadanía la respalda, la admira y la tendrá en el podio que merece. Su sangre puntarenense habla mucho de su temple. Mi sincero apoyo. Costa Rica está ávida de funcionarios honestos y comprometidos.

Milton González Castro, Cartago

El PUSC

Cualquiera pretende ser presidente porque ya observaron que el costarricense se deja llevar por el discurso populista, y entonces otro, igual con ansias de poder, pretende ser candidato no con un partido desconocido, sino en el PUSC. Veremos si la agrupación se deja convencer de postularse. Espero que no, porque soy socialcristiano y me dolería mucho apartarme de lo que he creído. He seguido a muchas buenas personas con excelentes currículos para terminar en esto.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Rótulos en la ruta 23

Sentí sorpresa e indignación al encontrar unos rótulos gigantescos de cerveza y una cablera que afectan el paisaje montañoso frente a la playa de Caldera, en la ruta 23. Me molesta la intrusión contra la naturaleza.

Jorge Salazar Navarro, Heredia

Alarmante decisión

¡Por Dios! ¡Qué está pasando en el cooperativismo! El Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), nada menos que el máximo órgano encargado de velar por el sano y transparente funcionamiento de estas entidades, en asamblea interna y con la presencia de la nueva ministra de la Presidencia, acordó apoyar la llamada “ley jaguar”.

Esto involucró de un plumazo a miles de asociados que podrían ser tomados como pretexto por el gobierno para alardear de tener un multitudinario apoyo. Esta ley en el fondo pretende evadir controles y fiscalización para hacer literalmente lo que les plazca. ¿El cooperativismo también anhela eliminar controles para abrirles camino a futuros casos como el de Coopeservidores?

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Fiesta nacional

El 25 de julio, Guanacaste celebra 200 años de la Anexión. Celebramos que pertenecemos a Costa Rica por nuestra voluntad. Es probable que los políticos aparezcan en la fiesta, y eso está bien, y que disfruten también; lo que no se vale es que se jacten para figurar. Seguro van a inaugurar la reparación del puente La Amistad y luego culparán a instituciones o personas por las obras no efectuadas. Es decir, el gobierno nunca tiene culpa de nada. Ojalá no vayan a arruinar el momento.

Víctor Manuel Guevara Ramírez, San Francisco de Dos Ríos

Agradecimiento

Mi agradecimiento a quien el martes 9 de julio, en horas de la tarde, frente al Colegio Campestre en Sabanilla, me avisó que se me había caído la cartera. Me devolvió la confianza en la solidaridad y honradez de las personas.

Leda María Castro Herrera, Montes de Oca

Oferta de Volaris

Compré una oferta de Volaris para volar por sus rutas durante un año entero, pero resulta que la aerolínea es la que fija la fecha de inicio y de fin del pase. En mi caso, lo hicieron válido por solo 10 meses y medio.

Arturo Rodríguez Castillo, Curridabat

