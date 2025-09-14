Cartas

Bomberos no atiende emergencias por mapaches

La angustia fue grande y no nos quedó más que ingeniárnosla para lograr que el animalito se marchara. Pero antes, pasó más de una hora

Por Redacción de La Nación

El lunes 8 de este mes, a las 11:30 p. m., descubrimos, mientras dormíamos, la presencia de un asustado y agresivo mapache dentro de nuestra casa. Ante nuestra inexperiencia en el manejo de ese tipo de fauna urbana y con temor a ser mordidos o aruñados, llamé al 911 donde, a su vez, nos refirieron al Benemérito Cuerpo de Bomberos. Allí nos indicaron que ellos no atienden ese tipo de emergencias y que debíamos acudir a una asociación protectora de animales.








cartascartas a la columnacartas de los lectores

