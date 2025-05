Bomberos de Santa Ana nos devolvieron la paz tras susto con serpiente

Hace unos días, nos despertamos con una serpiente en un patio de luz dentro de la casa. Para nosotros fue aterrador, ya que conocemos poco de culebras. Llamamos a los bomberos de Santa Ana y llegaron muy pronto; traían el equipo necesario y conocían lo que tenían que hacer, pero, además, nos dieron un trato respetuoso y amable.

En esta época en que muchas instituciones se caracterizan por su mediocridad, los bomberos destacan por su buen desempeño. Estamos muy agradecidos y aplaudimos a estas personas que dignifican el trabajo de los bomberos.

Ida Cortés, Santa Ana

Hospital de Cartago

¿Cómo es posible que el gobierno del presidente Chaves esté pensando en una megacárcel cuando se necesita urgentemente construir el nuevo hospital de Cartago? Ya el actual centro médico está colapsado de pacientes. Le recomiendo al mandatario usar las instalaciones del antiguo penal de San Lucas para mandar a narcotraficantes y sicarios condenados, y usar el dinero de la megacárcel para el tan necesario hospital.

Minor Flores Granados, San José

Menos canales

Hace varias semanas, los que utilizamos el servicio de TV por cable de la empresa Kölbi Hogar no tenemos los tres canales españoles, pese a que se paga puntualmente por el servicio.

Se llamó y la respuesta fue: “Trabajamos en el problema”, cosa que desconcierta, porque no es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera vez que esto se da.

El fastidio, además, es que llaman para cobrar estando la factura ya pagada. Pésimo control para detectar cuáles usuarios no pagan. Se siente el usuario acosado.

Diana E. Aguilar Ramírez, Montes de Oca

Muy agradecido

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Instituto Nacional de Seguros (INS) y al Hospital del Trauma por la excelente atención y el apoyo que recibí. El profesionalismo y eficiencia con los que manejaron mi caso fueron ejemplares.

Agradezco al equipo que me atendió, especialmente al doctor Mauricio de la Torre, por su amabilidad, paciencia y dedicación.

Me siento afortunado de haber podido contar con el apoyo del INS en un momento en que lo necesitaba. Su labor es fundamental para la sociedad y un ejemplo de buena atención los ciudadanos.

Marco Rodríguez Barquero, San Juan de Tibás

Respeto a la vida

La Revista Dominical, al publicar en portada el tema del aborto, no consideró el efecto funesto que está causando esta práctica en nuestro país, máxime por el envejecimiento de la población, uno de más graves de América.

Siempre hay soluciones al embarazo no deseado. Con la asistencia humana, social, médica y el consejo adecuado, puede respetarse toda vida humana desde el momento de la concepción, porque siempre hay oportunidades para salvar una vida. Así lo hace el Instituto Femenino de Salud Integral (Ifemsi), en Pavas y Ciudad Quesada. Han librado de la muerte a más de 2.000 seres humanos.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Sin acceso a códigos

Llevo más de una semana intentando demostrarle al Banco Nacional que me tienen bloqueado mi correo electrónico para recibir códigos de verificación. Ya la clave se me va a vencer, estoy fuera del país y me quedaré sin poder usar mi cuenta.

Raúl Eduardo Matos Elles, Desamparados

