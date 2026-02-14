Cartas

Bien por el programa ‘Interferencia’

Quienes producen el programa ‘Interferencia’, ganadores del Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez, destacan por su investigación, pero también por su innovación

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Me alegra mucho que el programa informativo independiente Interferencia, de la UCR, haya ganado el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez por sus investigaciones sobre abuso sexual.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.