Bien por el programa ‘Interferencia’

Me alegra mucho que el programa informativo independiente Interferencia, de la UCR, haya ganado el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez por sus investigaciones sobre abuso sexual.

La verdad, trato de no perderme ninguno de sus programas, tan diferentes en forma y contenido a lo que estamos acostumbrados. Hacen investigación, pero también innovación, lo que nos hace bien a todos los que pretendemos estar informados de los acontecimientos diarios y los de profundidad.

Sin duda, son una nueva generación que sabe hacer las cosas bien y por el bien de todos. Lo recomiendo, son lo mejor de la radio costarricense que viene en ascenso.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Empresa Riquezas Ticas

Expreso mi inconformidad como consumidor por una experiencia negativa con la empresa Riquezas Ticas. En diciembre, contraté un tour para el día 27 diciembre y tras avisar oportunamente que no podía asistir, el servicio fue reprogramado para el 24 de enero.

Antes de esa fecha, no recibí información clara sobre logística, punto de encuentro ni transporte, lo que me impidió hacer uso del servicio. Aun así, al solicitar la devolución del dinero, se me indicó que no tenía derecho a reclamo.

Esta situación evidencia una falta de comunicación y una deficiente atención al consumidor, contraria a las responsabilidades básicas que deben asumir las empresas turísticas. Más allá del dinero, preocupa la desestimación de reclamos legítimos.

Comparto esta experiencia para advertir a otros ciudadanos y promover mayor responsabilidad y respeto al consumidor.

Guillermo Rivero G., San José

Respuesta de Masxmenos

En relación con lo manifestado por el señor René Roblero (Cartas 10/02/2026), Masxmenos reafirma y garantiza que el pollo horneado que vende cumple estrictamente con los requisitos de calidad e inocuidad establecidos para la elaboración de este producto en la norma vigente (Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos), y está libres de adulterantes que puedan representar un riesgo para la salud.

En Masxmenos reiteramos nuestro compromiso con la seguridad alimentaria y con información basada en criterios técnicos y regulatorios objetivos.

Mónica Elizondo, especialista sénior de Asuntos Corporativos

Arroceros asfixiados

Los productores de arroz de Guanacaste se quejan de estar al borde de la quiebra, al tiempo que reciben una rotunda negativa de ayuda por parte del Estado. Curiosamente, fueron Guanacaste, las costas y las zonas rurales las que más votaron por el continuismo chavista. Más temprano que tarde, todos se darán cuenta de su grave error. Ya lo decía mi abuelito: “El que le hace un favor al diablo ¡con llevárselo le paga!

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

