BCR eliminó la opción de hacer Sinpes desde la computadora

El Banco de Costa Rica, sin ningún aviso para “prepararse”, eliminó la opción de hacer transferencias vía Sinpe en la oficina virtual de Internet. La razón que aducen es que la “aplicación de Sinpe en el dispositivo móvil o celular y los mensajes de texto SMS son los canales de mayor preferencia de los clientes”. O sea, la decisión se basó en un porcentaje de los clientes, discriminando al otro porcentaje. Esto es 100% discriminatorio y sin sentido, dado que muchas personas utilizamos el Sinpe en la computadora desde nuestro hogar. ¿Y el centro de llamadas? Nunca contestan.

Carmen María Rojas González, San Pedro de Montes de Oca

Calle vieja a Tres Ríos

Supuestamente, hace más de seis meses ampliarían la calle vieja a Tres Ríos. Al día de hoy, es un perfecto desorden: de ambos lados hay, o huecos gigantescos que dejaron ahí, o postes atravesados que nunca quitaron. Y lo peor: aceras a medio construir, llenas de huecos, que son un peligro enorme para los peatones. El ingeniero Sojo, de Conavi, dijo que antes de finalizar el 2024, quedaría terminada, pero la dejaron tirada y el peligro para conductores y peatones es muy grande. Insto a la prensa a ir al sitio y documentar. Ineficiencia en todo de parte del MOPT.

Ricardo Garita Murillo, La Unión

Piques en Circunvalación

Desde las 1 a. m. hasta las 3:30 a. m., en plena madrugada, quienes vivimos en las cercanías de la carretera Circunvalación norte y oeste tenemos que oír el estruendo de los piques y carreras de automóviles y, sumado a esto, las sonoras compresiones de los camiones de carga. Se nos hace imposible descansar los fines de semana. El supuesto tiempo reparador del sueño es destruido por las irresponsables competencias de automóviles.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Apatía de jóvenes

Leí con suma preocupación un artículo sobre la despreocupación de la juventud actual acerca de la política. Es claro entender qué en el actual estado calamitoso de la política en nuestro país, cualquiera se sentiría defraudado, pero que sea la juventud, que es precisamente la llamada a definir y defender los horizontes de su propio futuro, es trágico y peligroso. Al no participar, están dejando en manos de las mismas personas el destino de nuestro país …

“Primero, amordazaron a la oposición y a mí no me importó; luego amordazaron al sistema judicial y tampoco me importó; por último, llegaron a apresarme a mí, ¡pero ya era demasiado tarde!“.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.