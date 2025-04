​En el fútbol tico, los “saprifavores” no son cuento: son rutina. Basta ​con ver los resultados recientes para notar el descaro del “ayudín”.

Saprissa ha jugado al menos ​1​3 partidos con rivales expulsados en el último año, mientras que Alajuelense y otros grandes apenas llegan a la mitad o menos. Partido tras partido, los morados disfrutan ​de superioridad numérica y, casualmente, siempre en momentos clave.

No es solo ​a​sunto de tarjetas. Los penales dudosos, los errores arbitrales y las decisiones polémicas siempre parecen caer del lado morado. Hay partidos donde un penal aparece justo cuando lo necesita​n. La tendencia es tan clara que ya ni se disimula​; juegan hasta con 15 minutos de reposición o hasta empatar.

Mientras la Liga y otros equipos tienen que sudar en horarios imposibles y jugarse la vida en la cancha, su archi​rrival termina sumando puntos con rivales disminuidos o hasta sin jugar, como cuando se suspendió a Guanacasteca y el “regalito” de los tres puntos cayó del cielo.

R​óger Acu​ña​ Valverde, Curridabat

Banco Popular falla en proteger fondos

Recibo mi pensión en el Banco Popular, y hace poco más de un mes mi cuenta fue vulnerada mediante el uso de un duplicado de mi tarjeta de débito en el extranjero. He demostrado al banco, mediante copia de mi pasaporte, que en la fecha del fraude me encontraba en el país. Resulta inaceptable que un hecho como este no haya sido detectado a tiempo por los mecanismos de seguridad bancaria, especialmente considerando que mi tarjeta se utiliza únicamente para pagos menores. Esta situación evidencia una grave falla en la protección de los fondos, particularmente tratándose de cuentas de personas pensionadas. Es inadmisible que, con tal facilidad, se haya podido cometer este fraude sin una respuesta efectiva por parte del banco.

Humberto Espinoza Fonseca​, Cartago

Autos eléctricos

En nuestro país, los autos eléctricos solo pueden ser usados con tranquilidad en las ciudades. Cuando se trata de viajes a sitios alejados, por ejemplo, entre Guanacaste y San José, o de la ciudad capital al Pacífico sur o al Caribe sur, solo provocan angustia. No solo porque no hay suficientes electrolineras a lo largo de las maltrechas carreteras, llenas de presas, sino porque, hay que rezar para encontrar cargadores que no hayan sido vandalizados o no estén siendo usados.

Como informó La Nación, “un cargador rápido puede llevar un vehículo del 20% al 80% de batería en unos 30 minutos. Uno semirrápido, con potencia de 21 kW, puede tardar tres horas para alcanzar el mismo porcentaje, y uno lento, de 7 kW, puede demorar entre seis y siete horas”.

Freddy Pacheco León, Heredia

Transmisión del funeral

Muy agradecido con la transmisión que realizó canal 7 del funeral del papa Francisco, el sábado 26 de abril. Excelente la conducción del periodista Andrés Martínez: sobrio, informado y atinado. Elocuente la participación del padre Ricardo Cerdas, quien aportó su conocimiento para enriquecer la información. Una digna transmisión que dio excelentes aportes a la temática tratada. Tanto el periodista como el sacerdote se complementaron muy bien.

Gerardo Mora Pana, Concepción de La Unión.

Sin tecnicismos

El viernes pasado, BN Vital me mandó un estado de cuenta de mi ROP y me llevé la sorpresa de que mostraba una pérdida de casi ¢300.000. De inmediato, pedí una explicación y me la enviaron, pero lo que indican es muy técnico, de modo que no se entiende cuál es la razón de esa perdida. Dicen que es culpa de lo que pasa en Estados Unidos, pero no dicen exactamente cuál es la relación y por qué afecta mi ROP.

Como afiliado a BN Vital, exijo una explicación clara y entendible. BN Vital debe entender que la mayoría de sus afiliados no somos expertos en finanzas; la explicación debe ser clara, sencilla y sin tantos tecnicismos.

Clever Antonio Calderón Rojas, la Uruca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.