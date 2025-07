Banco Nacional y el adulto mayor

Según la ley, las instituciones deben dar algún trato preferencial a los clientes mayores de 65 años. El Banco Nacional (BN) dispone en sus agencias de una caja exclusiva para tal fin. A menudo, al ingresar, nos invitan a tomar espacio en dicha fila, lo cual usualmente es un pésimo negocio, dado que, al haber un solo cajero, a menudo un solo cliente consume una enormidad de tiempo y paraliza el servicio.

Lo que hacemos es que no dejamos de pedir la colilla que nos guarda un espacio en la fila no preferencial, en la cual, según mi experiencia, en el 80% de los casos, se llega primero.

Resulta que, a partir del mes de julio, al adulto mayor se le prohíbe tomar la segunda opción, obligándole a permanecer en su fila “preferencial” las horas que al gerente(a) se le ocurra. Esto lo viví en las sucursales de Turrúcarres y City Mall.

Tal vez nuestro tiempo ya no sea tan valioso, pero no para entregárselo a los caprichos de un burócrata.

José Joaquín Arguedas Herrera, Alajuela

Siman no cumple

Compré una bicicleta estacionaria en la tienda de Siman en línea. Me la entregaron el jueves 26 de junio, indicándome que, en las siguientes 48 horas, se presentaría un técnico para ensamblarla, y que esto era indispensable para no perder la garantía. Desde entonces, sigo sin recibir la visita del técnico y sin poder utilizar la bicicleta. He escrito en reiteradas ocasiones al centro de contacto y por medio de WhatsApp, sin que nadie responda o lo haga con seriedad, brindando una solución. Tienen una política pésima de atención al cliente y no resuelven.

María Isabel Sánchez García, Curridabat

Rebajo por póliza

El Banco Nacional, por medio de su Corredora de Seguros, todos los meses me hace un rebajo de mi tarjeta de débito por la prima de una póliza de vida que tengo (número VPNC371). En año y medio, he tenido que escribirles tres veces avisándoles de que no me rebajaron la mencionada prima; ellos me ofrecen disculpas, pero no resuelven el problema. Les he recomendado que el rebajo sea automático, que no sea un funcionario del banco quien lo haga, porque en tres ocasiones se le ha olvidado. Espero una solución definitiva a este problema.

Clever Calderón Rojas, la Uruca

Urge semáforo

Señores del MOPT y del Consejo de Seguridad Vial: Por este medio me permito solicitar, de la manera más atenta, que se valore con urgencia la instalación de un semáforo fijo en el cruce conocido como la Begonia, punto neurálgico entre San Rafael de Montes de Oca, San Ramón de Tres Ríos y Granadilla Norte.

Este cruce constituye un verdadero cuello de botella para quienes residimos en los alrededores de dicho punto, así como para todos aquellos que utilizan esta vía como ruta alterna. La congestión se ha vuelto intolerable, especialmente ante los frecuentes cierres en la Florencio del Castillo, en Curridabat y en otras zonas del sur de la capital, volviendo esta intersección prácticamente intransitable en horas pico.

A esto se suma el elevado tránsito de furgones, vagonetas y camiones pesados, lo que no solo empeora la fluidez vehicular, sino que también agrava la contaminación ambiental y deteriora la calidad de vida de quienes habitamos en los alrededores.

Vera Chaves Quirós, Montes de Oca

Aclaración

Por un error involuntario, la carta titulada “Acoso bancario”, firmada por Arturo Hernández Martínez, fue publicada en la edición impresa del pasado 4 de junio y también en la de este domingo 6 de julio. El Banco Popular, por medio de su oficina de comunicación, aclara que la inquietud del usuario fue atendida y respondida oportunamente mediante una carta publicada en La Nación el 6 de junio y suscrita por la directora de Experiencia al Cliente, Graciela Vargas Castillo.

