Cartas

BAC, ‘chatbots’ y su enorme habilidad para espantar clientes

Desde que el BAC decidió pasar su atención a un ‘chatbot’, es casi imposible comunicarse con un ser humano. La única forma es mediante chats por diferentes plataformas, las que ocultan, a más no poder, la opción de hablar con un agente

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Por Lectores de La Nación

Parte de dar un buen servicio es responder con eficiencia a las consultas de los clientes. Desde que el BAC decidió pasar su atención a un chatbot, es casi imposible comunicarse con un ser humano. La única forma es mediante chats por diferentes plataformas, las que ocultan, a más no poder, la opción de hablar con un agente. Hace unas semanas, tenía una duda y escribí al chat de una red social. Mi primer contacto fue a las 2:40 p. m. y la última respuesta fue a las 5:20 p. m., con una descripción vaga e imprecisa y periodos eternos entre mis consultas y las respuestas del agente. Si la intención es espantar clientes, lo están logrando.








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