BAC, ‘chatbots’ y su enorme habilidad para espantar clientes

Parte de dar un buen servicio es responder con eficiencia a las consultas de los clientes. Desde que el BAC decidió pasar su atención a un chatbot, es casi imposible comunicarse con un ser humano. La única forma es mediante chats por diferentes plataformas, las que ocultan, a más no poder, la opción de hablar con un agente. Hace unas semanas, tenía una duda y escribí al chat de una red social. Mi primer contacto fue a las 2:40 p. m. y la última respuesta fue a las 5:20 p. m., con una descripción vaga e imprecisa y periodos eternos entre mis consultas y las respuestas del agente. Si la intención es espantar clientes, lo están logrando.

Lourdes Mora Vega, San José

Mercancía nunca entregada

Luego de una recomendación, le indiqué a una sobrina que contactara a la empresa Logística EM Rex / Empaques y Mudanzas Rex Internacional, para que nos trajera una mercancía desde Estados Unidos. Esto fue hace casi dos años y, al día de hoy, no nos dan razón de dónde se encuentra la mercancía por la que se les contrató.

Por más que se les envían mensajes a don John Marcel (o Marsel) y a doña Cinthya Alpízar, quienes lideran la compañía y con quienes he conversado, no obtenemos respuesta.

Hicimos una inversión y ahora la mercancía no aparece. Incluso les pedí que me indicaran en qué lugar de Estados Unidos se encuentra para que yo mismo la recolectara por medio de otro proveedor, pero sigo esperando.

Alexander Aguilar Solano, Alajuela

CCSS y maternidad

En 1963, Néstor Zeledón Guzmán creó el logo de la Caja Costarricense de Seguro Social, institución que forma parte de las reformas sociales impulsadas por Rafael Ángel Calderón Guardia. El diseño fue aprobado como emblema institucional en diciembre de dicho año. En ese logotipo, la seguridad social está representada por la madre amorosa y protectora, y el asegurado, por el niño que confía en ella, refugiándose entre sus brazos. El regazo de la madre simboliza la confianza que tiene el asegurado en los servicios de la CCSS. La base voluminosa representa la solidez institucional, y el círculo que la enmarca, la universalidad que cubre a todos los habitantes del país. Traigo a colación este hecho pues el sábado celebramos el Día de la Madre y nunca es tarde para desearles felicidades a todas ellas.

Jaime Morera Monge, Alajuela

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