¡Ayuda! Una resonancia pendiente retrasa inicio de mi tratamiento

El pasado 11 de diciembre fui intervenido en el Hospital Max Peralta, de Cartago, y a partir de entonces soy paciente ostomizado. Las atenciones prodigadas fueron excelentes.

En las citas posoperatorias se determinó que debía someterme a una resonancia magnética en el Calderón Guardia. La solicitud fue en el mes de marzo, pero los propios médicos me han dicho que las referencias se extravían. Por ello, no me han podido prescribir un tratamiento, pues falta ese examen.

He enviado correos a la Contraloría de Servicios del citado hospital y todo ha sido infructuoso. El desaliento y frustración han embargado tanto a los médicos que me atienden como al suscrito, porque tal atraso pone en peligro mi salud.

Insto de manera respetuosa pero vehemente a los encargados para que se me realice esta resonancia lo antes posible, ya que está en juego mi salud.

Milton Julio González Castro, Tres Ríos de la Unión

Un infierno sin solución

Los afectados de Desyfin llevamos ya casi 10 meses a la espera de la devolución de nuestro dinero y solo nos dicen que para este mes, que para junio, y ahora que hasta octubre tienen tiempo. Debido a esta situación, somos muchos los perjudicados tanto económicamente como en nuestra salud.

Entretanto, los responsables de este descalabro siguen sus vidas como si nada hubiera pasado. Se les ve en buenos restaurantes, en la iglesia, y en otros sitios, mientras que las vidas de los perjudicados se han truncado por ansiedad, estrés, depresión y por no poder llevar sustento a sus hogares. A muchos les tienen retenido el dinero de sus ahorros de toda la vida.

Señores de Sugef y Conassif: ¿a quién podemos acudir para poder dar solución a este infierno?

Carlos Umaña Araya, Calle Blancos

Natación y salud

Hasta hace unos tres meses, varios adultos mayores disfrutábamos mucho de las piscinas del complejo deportivo BN Arena. Allí nos daban clases de natación y era un momento de gran relajación y disfrute, pero el Ministerio de Salud lo clausuró por falta de mantenimiento. Por favor, ayúdennos a nosotros, los adultos mayores, a recuperar este espacio de recreo y de salud.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Funcionaria amable

Llevé a un paciente a la Clínica Marcial Fallas, en Desamparados, por una fractura en el brazo. A pesar de la negativa del guarda de Emergencias, quien no quiso dejarme acompañar al paciente, acudí a la señora Ingrid Sequeira Morales, de quien recibí un excelente trato y la autorización para estar con él. Vale comentar que en este centro médico siempre he recibido un servicio de primera y un trato amable y cordial.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

