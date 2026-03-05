Cartas

Avergonzada por lo que hice, quiero contarlo para evitar nuevas víctimas

Caer en la tentación de hacerme un ‘baby lipo’ con una médica que se publicita como cirujana y experta en medicina estética ha sido mi decisión más dolorosa

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

En diciembre, cometí el inmenso error de hacerme un baby lipo, un procedimiento para extraer, con una cánula delgada, grasa localizada y modelar el contorno del cuerpo. Lo hice con una médica que se publicita como cirujana y experta en medicina estética. No era cierto. Es médica general.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.