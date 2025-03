AutoStar, sin repuestos

Es decepcionante el actuar del departamento de Repuestos de AutoStar. Siempre que consulto por un repuesto para mi Jeep Compass Longitude 2018, la respuesta es como un estribillo: “No hay”. Pero cuando se sacó el vehículo de la agencia, me dijeron que se me brindaría un servicio de excelencia, que tendría la mejor experiencia de atención y servicio tras la compra. Pues es todo lo contrario: es una agencia que no da el mejor servicio; nunca tienen los repuestos ni dan ninguna solución. Fue, como popularmente se dice, una embarcada comprar ese automotor. No se lo recomiendo a nadie. Lo otro que le reclamo a la agencia es no haberme advertido de que el Jeep es brasileño y solo de allí se pueden traer repuestos; los manuales no existen en EE. UU. y ellos no dan los números de piezas para importarlas. Deseo que se me oriente: ¿dónde se pone este tipo de denuncia?, ¿en la Oficina del Consumidor, la Defensoría de los Habitantes o el Ministerio de Comercio?

