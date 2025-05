Aún espero la acreditación de las millas que me debe BAC

En octubre pasado, usé mi tarjeta de crédito AMEX para unas compras de montos importantes. Al llegar el estado de cuenta, se le pagó al banco de forma íntegra, completa y a tiempo el monto de contado. Lo que no hizo el BAC fue acreditar correctamente las millas que correspondían a esas compras, razón por la cual llamé para saber la razón.

Me asignaron un número de gestión y, tres días después, recibo un correo indicando, simple y sencillamente, que no procede la acreditación de las millas. Me pareció extraño porque su programa de lealtad y fidelidad dice “dos millas por dólar consumido o su equivalente en colones”, sin excepciones.

Volví a llamar para replantear la queja y me dijeron que eso lo resuelve una persona ajena al banco. Extraño, ¿no? Y me dieron un nuevo número de gestión que aún no responden.

Entonces, ¿en el BAC quién responde por la acreditación correcta de las millas y la correcta atención de los clientes? ¿Es así como el BAC premia la fidelidad de los clientes?

Javier Méndez Ramírez, Piedades de Santa Ana

Explotación sostenible

Los ecologistas son gente de bien, pues arriesgan la vida y luchan por conservar los ecosistemas contra la degradación ambiental. Miremos el caso de Haití, donde se arrasaron los bosques para obtener carbón para cocinar. Sin planes reguladores y con dictaduras corruptas, se terminaron arrasando por completo los suelos. Eso pasaría en nuestro país si no se explotan los recursos naturales sosteniblemente.

José Celedonio Soto Astorga, Tibás

Bien atendida

Hace pocos días, mi mamá, de 99 años, tuvo una cita médica con el otorrinolaringólogo en la Clínica Bíblica. Nos atendió una doctora de nombre Valeria, con un trato esmerado y paciente; con amabilidad y respeto. Estoy muy agradecido por su dedicación hacia los adultos mayores; que Dios la bendiga.

Mario Alberto Romero Orozco, Hatillo

Enseñanza de idiomas

Tres instituciones podrían prestarle un invaluable servicio a nuestro país en el campo del aprendizaje de idiomas y hasta de la inteligencia artificial. Por un lado, está el INA, que prepara en inglés, pero cuando uno va a matricularse, se topa con el problema de las listas de espera. También podrían usarse las plataformas de radio y televisión del Sinart, elementos subutilizados que bien podrían complementarse con los programas de la UNED.

Milton Arias Castrillo, Desamparados

Revivir el tranvía

Qué maravilloso sería que, en vez de ampliar el bulevar de San José, se reviviera el extraordinario servicio del tranvía. No solo disminuiría el caos vial desde Pavas hasta San José, sino que sería una hermosa atracción turística, limpia, sin contaminantes y con la gran ventaja de que los rieles están solo tapados por el concreto. Desastre ordenado por las “brillantes” administraciones que destruyeron todo lo hermoso del San José del siglo pasado. Los costarricenses lo merecemos; restauremos nuestro patrimonio cultural.

Marjorie González, San José

