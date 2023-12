Atención inadecuada a lesión cervical en Ebáis

Durante los últimos tres años, he acudido al Ebáis de San Rafael de Montes de Oca por diversas condiciones médicas. Lamentablemente, mi tratamiento se ha limitado a acetaminofén con codeína, una inyección de complejo B y prednisona. A pesar de sufrir una lesión cervical, me remitieron a la Clínica del Dolor, pero no he recibido la cita correspondiente.

