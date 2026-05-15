Cartas

Así puede la presidenta honrar a la provincia que la vio nacer

Llegó el momento de demostrar el compromiso gubernamental. ¿Cómo? Permitiendo que las familias puntarenenses se sientan honradas gracias a la educación universitaria de sus hijos

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Por Redacción de La Nación

El pedacito del discurso que le oí a la señora presidenta el 8 de mayo destacaba que “a mucha honra”, ella es de Puntarenas. La honra va de la mano con la educación. Llegó el momento de superar los tonos estridentes de la campaña y demostrar el compromiso gubernamental con la honra que recibe la familia puntarenense gracias a la educación universitaria de sus hijos.








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