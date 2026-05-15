Así puede la presidenta honrar a la provincia que la vio nacer

El pedacito del discurso que le oí a la señora presidenta el 8 de mayo destacaba que “a mucha honra”, ella es de Puntarenas. La honra va de la mano con la educación. Llegó el momento de superar los tonos estridentes de la campaña y demostrar el compromiso gubernamental con la honra que recibe la familia puntarenense gracias a la educación universitaria de sus hijos.

En Nances de Esparza, el cantón de la presidenta, hay una sede de la Universidad de Costa Rica. Bajando hacia el puerto, en El Roble de Puntarenas, está la Universidad Técnica Nacional. Si tomamos hacia el sur, nos encontramos en Golfito con otra sede UCR, y muy cerca de Paso Canoas está la Universidad Nacional. Además, la Universidad Estatal a Distancia (UNED) cubre toda esa provincia. Es decir: todo un mar de conocimiento, habilidades y valores donde la presidenta puede pescar verdaderas honras mediante el financiamiento de la educación universitaria.

Alejandro Vargas Johansson, Naranjo

¿Aulas o guarderías?

El aula dejó de ser un espacio de superación y se ha convertido en un campo minado para el docente: corregir u orientar al estudiante ahora es tomado como acoso. Se ha “alcahueteado” tanto al estudiante que la disciplina y el esfuerzo desaparecieron. Las aulas se han convertido en guarderías donde lo último que importa es aprender.

Indigna ver cómo el MEP gradúa a jóvenes de colegio sin comprensión lectora. Los recortes presupuestarios dejan claro que la educación dejó de ser una prioridad y pareciera que la intención es formar ciudadanos mediocres y fáciles de manipular.

Ana Yanci Martínez Ramos, San Carlos

Malos augurios

Hoy celebran cuando les quitan la visa a quienes consideran sus adversarios; mañana, cuando recorten libertades, el silencio será más estruendoso que cualquier aplauso… y nos alcanzará a todos. No se engañen: los abusos no distinguen bandos; prosperan cuando se toleran y se justifican. Que no nos venza la comodidad ni la indiferencia. No es tiempo de aplaudir ni de aparentar valentía, sino de actuar con dignidad y razón. Porque quien renuncia a la razón, tarde o temprano, termina renunciando también a su libertad.

Fabio Molina Rojas, Desamparados de Alajuela

Claro CR e identificadores de llamadas

Es sumamente preocupante que la empresa Claro CR no reconozca ni identifique el número 905 6472583, que corresponde a la CCSS, y que las llamadas a este número sean cobradas como excedente por considerarse un número “internacional”. Ya se les demostró a quienes corresponde el error en que están. Más seriedad.

Sandra Sáenz R., Llorente de Tibás

Esperar un año por las prestaciones

Qué frustración tan grande haber dedicado toda mi vida laboral al MEP para pensionarme desde octubre pasado y seguir, a estas alturas, sin haber recibido aún mis prestaciones. La respuesta que recibo es inaudita: me dicen que están haciendo todavía los cálculos, pero no me dan una fecha de depósito. Parece ser que los jubilados del MEP están acostumbrados a ese trato tan injusto, que, al parecer, dura entre un año y año y medio. ¿Será eso legal?

Xinia Marlene Núñez Varela, San Francisco de Dos Ríos

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